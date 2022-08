El equipo de salvamento y socorrismo de Cruz Roja Española ha divisado este martes un objeto extraño a la altura de las boyas de balizamiento de la playa Centro de Guardamar del Segura. Con la ayuda del dron de vigilancia y rescate, tras una primera visualización, se ha constatado que se trataba de una tortuga boba atrapada en una red.

Las socorristas han podido liberarla de lo que parecían los restos de un palangre ilegal y la han llevado a tierra, al mismo tiempo que se ha activado el protocolo. Así, se ha contactado con el Instituto Oceanográfico, que ha enviado a un veterinario para valorar sus heridas y proceder así a darle los mejores cuidados posibles.

Hoy el equipo de salvamento y socorrismo de Cruz Roja Española ha divisado a la altura de las boyas de balizamiento de... Posted by Cruz Roja Española - Provincia de Alicante on Tuesday, August 2, 2022

Integrantes del protocolo 112 han destacado que el rescate ha sido ejemplar, no solo porque han logrado sacar el ejemplar del mar, a la altura de las boyas, incluyendo el dron, sino porque han optado por no reintroducirla en el medio sin activar antes el protocolo. De esta forma, la tortuga se está recuperando en las instalaciones de Conselleria en el Oceanográfico de Valencia. Las mismas fuentes recuerdan que nunca hay que liberar -ni incluso desenmallar o desliar si no hay peligro para la vida- hasta que lleguen los veterinarios.