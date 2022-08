No es lo habitual en Guardamar. Pero el pleno ordinario del Ayuntamiento estuvo marcado el viernes por la bronca, la expulsión del concejal de PP -45 minutos después de que el alcalde lo ordenara-, además de los pitos, pancartas y la identificación de la Policía Local de un grupo de vecinos de la playa de Babilonia que protestaban en la sesión, y que también terminaron en la calle.

El ambiente ya comenzó a caldearse cuando menos parecía que podría ocurrir. Con la votación de un Plan de Juventud, el típico punto en el que los grupos defienden sus posiciones sin más trascendencia. El alcalde José Luis Sáez (PSOE), cuestionó en su intervención final del debate previo a la votación que algunos grupos de la oposición se dedicaran -anticipó que iba a usar un término coloquial- a "putear" a la juventud de Guardamar al haber pedido en la sesión que el asunto se quedara sobre la mesa.

El concejal del PP, Jesús Huertas, que había defendido en su intervención la posición de dejar el asunto sobre la mesa se dio por aludido, y exigió que el primer edil retirara esa acusación. Pero lo que hizo Sáez fue retirarle la palabra. Huertas se puso pie y volvió a reclamar, visiblemente enfadado, recordando que tiene hijas jóvenes y señalando a Sáez para que retirara esa alusión. No lo logró y Sáez y Huertas se enzarzaron en una discusión que terminó con alcalde ordenando su salida del pleno, tras dos avisos. Huertas anticipó que no se iba si no lo echaba la Policía Local. Como no había agentes de la Policía Local y se quedó.

Prosiguió el pleno y llegó el punto del orden del día de la aprobación de la ordenanza de uso de la vía pública que el PP y una parte de la hostelería rechaza por imponer restricciones al uso del espacio público con sillas y mesas. Fue respaldada por los socialistas, que cuentan con una amplísima mayoría absoluta de 11 concejales frente a los seis que suma toda la oposición: La ordenanza fue rechazada por el PP -con cuatro concejales- y obtuvo la abstención de IU y Cs, un edil cada uno.

Expulsión en diferido

La secuencia final se produjo cuando un nutrido grupo de propietarios de viviendas de Babilonia, amenazados por el Ministerio de Transición Ecológica con perder sus concesiones en primera línea del litoral y que reclaman una actuación urgente del Gobierno que paralice la regresión de la playa, llegaron al salón de plenos para intervenir supuestamente en ruegos y preguntas. Pero su entrada fue bastante ruidosa, con una pancartas y pitos. El alcalde, que dejó rápidamente la sesión junto a sus ediles, ordenó a la Policía que interviniera para el desalojo. Y aprovechando que la Policía Local ya había llegado -que el Pisuerga pasa por Valladolid- hizo efectiva en ese momento, casi tres cuartos de hora después de ordenarla, la del concejal del PP, Jesús Huertas. Vicente Zaragoza, portavoz popular dejó también el salón de plenos.

Por cierto, esa secuencia de la expulsión, que interrumpió momentáneamente la sesión ha sido editada y cortada en el vídeo en directo de la emisión del pleno que el Ayuntamiento suele colgar en you tube -aunque forma parte de la propia sesión y el secretario debería dejar constancia en el acta-. Sí aparece, en torno al minuto treinta la bronca entre Sáez y Huertas, porque no interrumpió el pleno. El secretario, sin que el primer edil se lo pidiera, advirtió que como responsable del asesoramiento legal del pleno lo que acababan de hacer los vecinos está prohibido por la ley. Los vecinos le dieron las gracias y le recordaron que había más representantes legales -también entre quienes protestaban-.