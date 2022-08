Desde el próximo viernes día 12 y hasta el miércoles 17 de agosto, el Barrio de San Roque celebra sus fiestas patronales que cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Torrevieja a través de la concejalía de Fiestas, junto con la organización de la Asociación San Roque y la Parroquia de San Roque y Santa Ana. Será además la ocasión para la primera visita del nuevo obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla desde que tomó posesión del cargo en febrero pasado.

Los actos regresan, después de dos años, a celebrarse en su integridad ya que durante los dos años anteriores se vieron alterados e incluso muchos de ellos suprimidos por la incidencia de la pandemia. Comenzarán el viernes 12 a las siete de la tarde con animación infantil y merienda gratis para todos los niños asistentes hasta agotar existencias. A las once y media de la noche comenzará un tributo al Grupo Maná, en el escenario y recinto que será instalado en el lugar de costumbre, a la espalda de la Iglesia Parroquial del barrio. El sábado 13 a las dos de la tarde se ha programado una gran barbacoa con precios populares para los asistentes y "dos por uno" para las personas pertenecientes a la Asociación San Roque. A las once de la noche comenzará en el escenario la actuación de un grupo musical que ofrecerá una noche de "reggaetón". El domingo 14 a las siete de la tarde tendrá lugar un desfile de carnaval de verano por las calles del barrio y a las once de la noche música con el Dj. Sergio Salinas.

Paella gigante, Dj, fiesta de la espuma...

El lunes día 15 a las doce de la mañana dará comienzo el "Día de la Paella" con la celebración de un concurso, y la degustación de una paella gigante con precios populares. Le seguirá a las siete de la tarde animación infantil, y a las ocho de la tarde comenzará un recital de boleros, bachatas, salsa y copla a cargo de Cristina Lucendo. Cerrará la noche la música del Dj. Sergio Salinas.

Ya el día 16 de agosto, festividad de San Roque a las ocho y media de la tarde comenzará la Santa Misa en la Parroquia de San Roque y Santa Ana, oficiada por el obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla Aguirre, en su primera visita a Torrevieja como prelado de Orihuela-Alicante. Al término del oficio se iniciará la tradicional procesión con las imágenes de San Roque y Santa Ana, titulares del barrio y a su finalización se disparará un castillo de fuegos artificiales.

El miércoles día 17, en la última jornada de estas fiestas, habrá a las siete de la tarde animación infantil, entrega de premios y a las ocho y media de la tarde, misa en memoria de los difuntos del barrio y de la Parroquia de San Roque y Santa Ana. Después se contará con un espectáculo a cargo de la Escuela de Danza Soul Dance Studio, y a partir de las once y media de la noche música con el Dj.Lycos y fiesta de la espuma. La asociación organizará sorteos de regalos a beneficio de las fiestas todos los días entre las nueve y media y las diez de la noche.

La concejal de Fiestas, Concha Sala, ha manifestado "su satisfacción porque estas fiestas puedan volver a celebrarse en su totalidad y ha agradecido el trabajo tanto de la Parroquia de San Roque y Santa Ana como de la Asociación de San Roque". También ha hecho pública una invitación a todos los torrevejenses y visitantes, "especialmente todos los que se reúnen en estos días de verano en el Barrio de San Roque, a participar de todos estos actos en un ambiente festivo y de armonía", muchos de ellos vecinos de municipios del interior de la Vega Baja.