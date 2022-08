El PSOE de Torrevieja ha desvelado que el primer estudio detalle presentado por el grupo inmobiliario con sede en Murcia, fechado en 2016, no contemplaba actuación alguna sobre el parque. Sí aludía a las alineaciones y remodelaciones pendientes en la avenida de Gregorio Marañón. Algo que han documentado los socialistas con los informes originales del expediente.

El portavoz socialista Andrés Navarro insiste en que se opone "rotundamente a la integración del Parque de Doña Sinforosa", cuyo estudio de detalle definitivo fue aprobado en diciembre pasado por la mayoría de la Corporación con la que cuenta el PP. Ese estudio elimina el vallado y "sustituye el parque verde por una explanada enlosada, incorporándolo como un elemento más de su promoción".

En el año 2016 Baraka presentó un estudio de detalle que "abarcaba exclusivamente su propiedad, no afectando en modo alguno al parque de Doña Sinforosa, ni a su vallado y cumpliendo lo establecido en el planeamiento vigente".

El anterior equipo de gobierno en minoría de izquierdas no llegó a aprobar no aprueba en ningún momento este estudio de detalle. Sí dio el visto bueno, tal y como exige la legislación urbanística para un trámite reglado, el informe favorable en el procedimiento simplificado de evaluación ambiental, sin entrar a valorar el propio estudio de detalle.

En la propuesta que se tramita actualmente sí se actúa sobre el parque de Doña Sinforosa. Y es algo que pidieron expresamente los técnicos de Urbanismo a la empresa. En concreto la arquitecta que informaba el estudio de detalle el 18 de diciembre de 2020 indica que había que "mejorar la relación (de las nuievas edificaciones) con el Parque Doña Sinforosa".

Por lo que se opta por "la eliminación del muro perimetral del parque para crear junto al espacio libre del área del reparto 81 y el margen de “El Acequión” un gran espacio libre". También señalaba el informe que los espacios libres de plantaciones se adaptarán para que se conviertan en espacios más participativos de la vida social de la ciudad ya que el carácter cerrado que actualmente presenta obstaculiza dicha condición". Eso sí, añade que se deben crear "nuevas zonas verdes con plantación de nuevas especies y conservación, en la medida de lo posible (sic),de las existentes".

El PSOE señala que en el anteproyecto de urbanización presentado en esta última propuesta, la aprobada, se contempla una única solera de hormigón de 13.878 metros cuadrados que corresponden tanto a la propiedad de Baraka y el Parque de Doña Sinforosa.

UN CATÁLOGO DE ÁRBOLES PROTEGIDOS QUE NO EXISTE

Ante la polémica suscitada por el segundo estudio de detalle de Baraka de principios de 2021, el Ayuntamiento intentó rebajarla solicitando una tercera propuesta que es la que se aprobó en pleno en diciembre pasado. En esa los técnicos de la empresa indican que se considerarán los árboles catalogados a la hora de actuar en la zona verde. Sin embargo no hay árboles catalogados en Torrevieja. Existe un estudio, con fichas técnicas, de árboles y arboledas a catalogar. Sin embargo, no ha sido aprobado en el pleno. Antes de que vaya a pleno debe crearse un consejo asesor. Es decir, si Baraka obtiene la licencia de ejecución de las torres y el Ayuntamiento no aprueba el catálogo no deberá tener en cuenta ningún árbol porque no están protegidos. Además, desde el punto de vista técnico eucaliptos y pinos, que son los de mayor parte en esta mancha verde del casco urbano junto a la playa, no son fáciles de trasplantar. En ese estudio previo -que no catálogo- aparece al menos uno de los eucaliptos -el de mayor porte con una altura equivalente a siete alturas-. También otro eucalipto situado junto al canal del Acequión, que se vería afectado por las obras de reurbanización que también "encarga" el Ayuntamiento para este suelo junto a dominio público de Costas.

La obligatoriedad de crear un catálogo de árboles protegidos, aprobado en pleno, aparece en ordenanza sobre zonas verdes aprobada por el PP e impulsada por la concejal Carmen Gómez en 2013. En 2014 y 2015 no se hizo nada. Durante el anterior mandato municipal, de 2015/2019, se llevó a cabo el trabajo técnico de identificación de los árboles protegidos en el que se invirtieron unos 15.000 euros, bajo el mandato de la edil de Medio Ambiente, Fanny Serrano. En actual mandato no se ha avanzado en la aprobación -el área está gestionada de nuevo por Gómez-.

Por lo que cualquier árbol del término municipal está desprotegido frente actuaciones urbanísticas. Solo cuentan con una protección automática las palmeras de determinadas características y altura. Protegidas de forma automática por la ley valenciana. Entre ellos figuran muchos ejemplares del palmeral de Ferrís y algunas de las palmeras de la hilera del paseo Vista Alegre. Dos de ellas se han desplomado en los últimos años.