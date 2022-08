El bipartito elige a la empresa que redactará los presupuestos de Orihuela por 17.424 euros

Casi dos meses después de que la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, anunciara que le encargaría a una empresa la redacción del proyecto de presupuestos de 2022, se ha adjudicado a través de un contrato menor -sin que haya pasado por un proceso de licitación- a la mercantil Global & Local Audit por un importe de 17.424 euros (IVA incluido). Fuentes del Ayuntamiento indican a este diario que antes de la elección se ha solicitado una propuesta a tres empresas.

Gracia justificaba entonces la medida "por criterios de operatividad" y para agilizar el trámite con el objetivo de elevar el proyecto en julio a junta de gobierno. Sin embargo, ahora la previsión con la que se trabaja es que pase por este órgano en la primera semana del mes de octubre, cuando en esas fechas lo normal es que se tramiten los presupuestos del próximo año para que entren en vigor en enero.

La regidora ha manifestado en un comunicado que con esta firma del contrato, la administración local "avanza en los trabajos para que Orihuela, después de cuatro años con prórrogas sucesivas, pueda contar con unas cuentas municipales actualizadas".

También ha recordado que "una de nuestras prioridades fundamentales era sacar al Ayuntamiento de Orihuela de la anormalidad de trabajar con unas cuentas totalmente desfasadas. Con este paso, seguimos adelante para arreglar la anomalía de estar trabajando con unos presupuestos pensados para 2018, no para 2022. Es urgente trabajar con previsiones reales, con actualizaciones de contratos y necesidades que han variado mucho en este tiempo".

No en vano, fue la principal justificación para presentar la moción de censura, junto con Ciudadanos y el apoyo de Cambiemos, para desalojar al PP del poder. Incluso, solo unos días después fuentes del bipartito afirmaron a este diario que se aprobarían en el primer mes de gobierno.

Entremedias, se produjo el cambio de interventora, con la que, según explicó Gracia en junio, se determinó que la opción más viable y operativa era encargar a una empresa la confección técnica del proyecto de los presupuestos municipales.

"Desde el equipo de gobierno entendimos, a nivel técnico y político, que contar con profesionales externos que complemente el trabajo que se realiza desde las diferentes áreas municipales era la mejor opción”, ha insistido la alcaldesa, que también ha incidido en que "es evidente que nos hubiera gustado tenerlo antes dada la urgencia de solventar la inexistencia de presupuesto durante cuatro años, pero los tiempos administrativos son los que son y hay que respetarlos".

Ahora, la empresa trabajará de acuerdo a los criterios y prioridades que marque el equipo de gobierno, "plasmando las líneas en las que queremos que se centre este documento".

En referencia al PP, Gracia ha tachado de "grotesco" que "quienes no consiguieron aprobar unos presupuestos desde 2018 estén todos los días criticando", añadiendo que "no vamos a entrar en las provocaciones de quienes no pudieron o no quisieron aprobar un presupuesto en cuatro años o en quienes dicen tener el presupuesto en un pen en casa de un exasesor".