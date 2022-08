El Ayuntamiento y la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja (Apymeco), han anunciado una nueva campaña de Bono Consumo. Es la quinta, y esta vez la financiación, algo menor que en anteriores ediciones, que es de 355.000 euros viene de la mano de los fondos públicos de la Diputación de Alicante. Una partida que se ofertará en bonos canjeables por compras en 339 comercios y negocios hosteleros de la ciudad Las citas previas para la oferta de bonos que se ofertan para retirar presencialmente se darán desde el martes 16 hasta el 19 de agosto en horario de 09:00 a 13:00h en la oficina de Comercio, ubicada en el mercado de abastos “La Plasa” (c/Joaquín Chapaprieta esq. Plaza Isabel II).

El lunes 22 de agosto, dará comienzo la venta presencial de los bonos hasta el 2 de septiembre, el horario será según la cita previa. Los detalles de la nueva campaña han sido anunciados en rueda de prensa por la vicealcaldesa Rosario Martínez, el concejal de Hacienda Domingo Paredes, el presidente de Apymeco, Jorge Almarcha y el asesor del área de Comercio, José Rubio.

El sábado, 3 de septiembre, se abrirá la venta online (a través de la web https://torrevieja.bonoconsumo.es), a partir de este día se podrán canjear los bonos en los establecimientos adheridos a esta quinta campaña hasta el sábado 1 de octubre. En la pasada edición del Bono Consumo participaron un total de 339 establecimientos. En la comparecencia no ha querido desvelarse la hora de inicio de la campaña por esta vía, que se anunciará más adelante. En la última edición los bonos online apenas estuvieron disponibles dos horas antes de agotarse.

En esta quinta edición la inversión procede de la Diputación de Alicante. La cuantía para esta campaña será de 355.000€, con una inyección económica de 710.000 euros. Esto supone una cuantía total de inversión en las cinco ediciones de cerca de los 3.000.000 euros por parte del Ayuntamiento a los sectores productivos, que se transforma en cerca de los 5.000.000 euros. Los compradores aportan el 50%. Hay un cambio sustancial en esta campaña. No se reserva una cantidad concreta para canjear presencialmente y otra para la venta online. Se abre todo el presupuesto para canjear los bonos presencialmente durante dos semanas y lo que quede es lo que se ofertará online. Es una medida que busca reducir las críticas al hecho de que la venta online se ha agotado casi de forma fulminante en anteriores campañas - Rosario Martínez lo ha comparado al proceso de venta de entradas de un concierto con mucha demanda.

Tras el éxito de la anterior edición se vuelve a poner en marcha la compra de bonos de manera presencial que tendrá una duración de dos semanas. Comenzará el lunes 22 de agosto hasta el 2 de septiembre en dos turnos, mañana y tarde (de 08:00 a 13:00 horas, y de 17:00 a 20:00 horas). También, como novedad el pago se realizará con TPV, facilitando así a todos los usuarios la adquisición del bono.

El equipo de gobierno descarta restringir la campaña solo a empadronados porque considera que es complicar los requisitos y que la iniciativa está enfocada a respaldar a los comercios y la hostelería locales al margen de la procedencia de los consumidores

Para realizar la compra presencial se deberá de haber recogido el ticket de cita previa. Las citas serán una por persona, siendo posible que una misma persona recoja un máximo de cuatro citas. No obstante, y como en la anterior edición, a la hora de realizar la adquisición del bono consumo deberán de estar, de manera presencial, la persona con su cita y su DNI siempre que sea mayor de edad. En el caso de los menores de edad el padre, madre o tutor legal podrá adquirirlo sin necesidad de la presencia del menor, pero si aportando su documento de identidad. Por otro lado, las personas con justificante médico podrán adquirirlo a través de la persona a la cual autoricen, tendrán que aportar el DNI y el justificante médico de la persona.

Los consumidores podrán comprar con su DNI/NIE un valor máximo de 100 euros en bonos al consumo, de los cuales solo pagarán 50 euros. Para que pueda ser aplicado el bono en la compra es requisito indispensable y obligatorio presentar el DNI/NIE antes del pago en el propio establecimiento, así como el bono descuento en formato impreso o digital. Una misma persona podrá canjear más de un bono en la misma compra o gasto. Si la compra es realizada con varios bonos de varias personas, deberán comprobarse los diferentes DNI asociados a los bonos.

Los bonos tendrán un valor de 10 y 20 euros, de los que el cliente aportará la mitad del importe, es decir, 5 y 10 euros, por lo que cada comprador tendrá un descuento del 50% en las adquisiciones o consumiciones.

La concejal de Comercio, ha destacado que se ha querido hacer coincidir esta quinta edición del Bono Consumo con el inicio del curso escolar para fomentar la compra en la localidad, no solo en los comercios y en la hostelería, sino también en otros sectores como guarderías, ludotecas -actividades ambas con licencia municipal que no tienen opción a la subvención directa de la Generalitat como escuelas infantiles-, o clínicas de fisioterapia. José Rubio ha añadido que tras cinco ediciones la campaña se ha ido adaptando "a las necesidades que hemos detectado, y mejorando aspectos tanto en la tramitando como en el trato hacia el consumidor". Se ha habilitado un teléfono para información o cualquier incidencia, 965 07 43 10, así como un servicio de soporte técnico mediante teléfono (865 942 361) y correo electrónico (bonoconsumo@netrotec.com).

A vueltas con el empadronamiento y nuevas campañas

Rosario Martínez Chazarra ha vuelto a reiterar que en el caso de Torrevieja el Bono Consumo no exige requisitos como el empadronamiento en la ciudad por dos razones fundamentales: no complicar el procedimiento de canjeo de bonos, para que sea lo más rápido posible, y abrir la iniciativa a todos los clientes de otras ciudades de la Comunidad y de España. Martínez ha dicho que le objetivo primordial no la entrega del bono a los consumidores si no el apoyo y dinamización de la hostelería y el comercio frente a las grandes superficies, y eso se produce con esta campaña al margen que no discrimina en función del origen de los clientes.

En este sentido, Almarcha ha aclarado que las sucesivas campañas, "que ahora siguen otros municipios" no solo suponen una inyección de clientela y compras para el sector comercial y hostelero en Torrevieja. "Ha sido una forma de dar a conocer una oferta para muchas personas de fuera que no la conocían".

Las campañas que está subvencionando la Diputación en otras zonas sí que están ligadas al empadronamiento de los vecinos. Es el caso de la anunciada ayer por Bigastro.

Martínez y Paredes se han mostrado prudentes a la hora de anticipar una sexta campaña para Navidad. Paredes ha dicho que el Bono Consumo nació para hacer frente a la crisis del covid. Sin embargo, ha aclarado que el municipio todavía tiene un partida presupuestaria pendiente para este gasto este año en que podría coincidir con la campaña de Navidad. Almarcha por su parte se ha mostrado totalmente convencido de que el comercio local necesitará más campañas y ha pedido pública mente que el Ayuntamiento apueste por ellas.

Campañas, hay que recordarlo, que a excepción de esta que acaba de anunciarse, se han financiado con fondos públicos por ingresos, fundamentalmente en Torrevieja impuestos de los contribuyentes, mayoritariamente del IBI, que sostiene en torno al 40% del presupuesto municipal ordinario.