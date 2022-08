Un incendio forestal está afectando desde primera hora de esta tarde al término municipal de Guardamar del Segura en una zona forestal, bancales y parcelas con maleza, junto a viviendas turísticas, entre el Moncayo y la Nacional-332, al sur del casco urbano del municipio.

El fuego se ha iniciado en las inmediaciones del cementerio y ha avanzado ladera arriba. El alcalde José Luis Sáez ha matizado a INFORMACIÓN que no ha sido necesario evacuar zonas residenciales pese a las dificultades para controlar el siniestro. "Nos hemos llevado un buen susto, pero no ha habido que evacuar y no tenemos constancia de que haya afectado directamente a viviendas", ha asegurado. Tampoco ha sido necesario el corte de la carretera pese a que las llamas se han quedado a escasos metros del arcén.

A la zona se han desplazado numerosos efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y los Bomberos Forestales de la Generalitat, también medios aéreos - al menos dos air tractor, un helicótero con canasta y otro de supervisión-, además de Policía Local y Guardia Civil, y están intentando atajar la llamas que amenazan algunas viviendas.

El viento de poniente y las temperaturas tórridas de esta tarde -que han sobrepasado los 40 grados por primera vez desde que hay registros en muchos puntos de la costa de la comarca- no están ayudando a las labores de extinción del fuego, que ha puesto en alerta a docenas de vecinos de Guardamar, una localidad con plena ocupación turístico residencial estos días.

Los residentes de la zona, muchos de ellos de vacaciones, están intentando echar una mano a los bomberos, aportando agua fresca y en algunos casos ayudando a mover las mangueras ladera arriba.

La espesa humareda del incendio se divisa a varios kilómetros a la redonda -desde Torrevieja, Almoradí o Santa Pola-.