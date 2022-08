El juzgado de lo penal número 4 de Orihuela, con sede en Torrevieja, ha dictado una sentencia que ampara la libertad de expresión y la presunción de inocencia de un miembro de la Asociación Salvemos Lo Ferrís, que surgió a raíz de la movilización ciudadana y las protestas contra la construcción de un muro que cercaba el palmeral, un paraje de gran valor ambiental, histórico y cultural y el único tramo libre de edificaciones en los 14 kilómetros de litoral con los que cuenta la localidad -además de las calas entre la playa de Los Locos y la Torre del Moro y la playa de La Mata-.

Este paisaje de palmeras y dunas, que se ha convertido en postal y reclamo turístico de la ciudad, estuvo en el centro de la polémica cuando la empresa propietaria de una parte de los terrenos levantó en 2016 un vallado de un metro de hormigón coronado por una valla metálica de 1,5 metros en unos 900 metros de recorrido.

Con el objetivo de lograr la protección del entorno y su uso público, se organizaron actividades como desembarcos piratas e incluso se escenificó de forma simbólica una trashumancia, con ovejas y cabras en pleno agosto para rememorar la existencia de la Cañada Real de la Costa, una vía pecuaria que como tal tiene la particularidad de que son caminos públicos -y en consecuencia inalienables, imprescriptibles e inembargables- con más de siete siglos de historia para el tránsito del ganado.

Dos años después, en el verano de 2018, la mercantil se querelló contra uno de los miembros del colectivo, uno de los más conocidos por haber sido concejal en una etapa anterior; sin embargo, no tenía ningún cargo en la organización que ni siquiera se había constituido aún como asociación, con entidad jurídica. La propia sentencia recoge que la plataforma cívica surgió como un grupo de vecinos en el que cada uno colaboraba en la medida de sus posibilidades.

De hecho, explican desde el colectivo, fue a raíz de la querella, ante el temor de más represalias, cuando decidieron inscribirse en el registro de la Comunidad como asociación. Porque, añaden, esta acción fue como una especie de aviso a navegantes. Ya entonces declararon que no era solo una querella contra uno de sus miembros, sino "un ataque a la libertad de expresión de todo un pueblo, así como a la cultura, el paisaje, la tradición y la identidad de Torrevieja".

No en vano, prosigue la organización, es algo habitual en este tipo de conflictos en los que el denunciante sobre todo persigue desactivar la protesta. Tanto es así que, además de temores y preocupaciones, en muchos casos conlleva un desembolso económico. El juez, que admitió la querella, estableció como medida cautelar una fianza de 6.666 euros que el acusado tuvo que prestar y que se le ha devuelto una vez que ha sido absuelto.

Para ello han tenido que pasar cuatro años. Ha sido ahora cuando la sentencia lo absuelve de "un delito continuado de calumnias". El fallo dictamina que "las comunicaciones, reclamaciones y quejas, como las califica la querella, son expresiones que no revelan una intención calumniadora, considerando que están amparadas en el derecho a la libertad de expresión y constituyendo meras críticas en asuntos públicos en la medida en la que afectan a un interés común a los ciudadanos de Torrevieja".

E insiste: "Las insinuaciones no constituyen por sí mismas atribución de un delito, con lo que no concurren elementos del tipo penal". No en vano, la acusación se basaba en supuestos delitos como denunciar la ocupación ilegal de una parte de la cañada real, denominar al vallado "muro de la vergüenza" y argumentar que el querellante provocaba el abandono y la degradación de la cala y el palmeral desde hace décadas.

En este sentido, la asociación recuerda que afirmar que el muro cortaba parte de la cañada real no lo decía solo Salvemos Lo Ferrís, sino también el propio informe técnico de la Conselleria de Medio Ambiente, que llegó a constatar que "la vía ha sido cortada por el murete construido en la zona" y que "la ubicación actual de la valla no sería la adecuada, por afectar a la cañada real".

Incluso, todo ello le sirvió al Ayuntamiento para ese mismo verano de 2016 abrir de oficio la revisión de la licencia de obra menor que había otorgado en 2014 para la construcción del vallado.

La sentencia también dictamina que no queda acreditado "el menoscabo de la imagen de la mercantil en la opinión pública, ni que perdiera contratos, ni que sus ingresos se hubiesen visto afectados por una reducción de su actividad derivada de las protestas llevadas a cabo por ciudadanos".

Asimismo, se preserva el derecho fundamental a la presunción de inocencia: "Ante la falta de culpabilidad del acusado, pues no se ofrece una prueba de cargo suficiente, y más allá de toda duda razonable que destruya la presunción de inocencia que le asiste, procede el dictado de una sentencia absolutoria, pues la falta de prueba de su culpabilidad equivale a la prueba de su inocencia".

Así, el colectivo conservacionista considera que se ha hecho justicia y que se le ha acabado dando la razón, ya que como advirtieron al comienzo del proceso para que haya un delito de calumnia se tienen que verter manifestaciones con el conocimiento de que el hecho que se imputa es falso. "Los hechos denunciados carecían de relevancia penal, constituyendo un ejercicio legítimo de la libertad de expresión", insisten.

Protección de un paraje

Entretanto, se realizó el deslinde de la cañada real; es decir, se determinó su trazado de forma que se redujeron de los 75 metros de anchura que establece la norma a 10 y su recorrido se alteró, según voces críticas, hasta el punto de que en algunos tramos discurre por el agua, algo que parece improbable -pese a los cambios geográficos- teniendo en cuenta que se usaban para el paso del ganado, siempre más hacia el interior evitando también las rocas y la orilla abrupta y sin vegetación.

También se aprobó el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) que protegió este terreno de más de 200.000 metros cuadrados como una de las escasas ventanas al mar que quedan, además de constituir un corredor que conecta la franja costera con las lagunas.

En 2019, el servicio provincial de Costas colocó un vallado blando para conservar los restos del cordón dunar y replantar especies autóctonas.

El muro que levantó la mercantil ha cumplido seis años. También a pesar de que los informes indicaron que el tipo de vallado no era el adecuado para el libre tránsito de la fauna, afectando a un Lugar de Interés Comunitario -el tramo costero-, y la Zona Especial de Protección de Aves de las lagunas.