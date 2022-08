Daya Vieja no tiene servicio de Policía Local, pero sí un coche patrulla SUV de apenas dos años, que costó 40.000 euros de una subvención de la Diputación, y que está aparcado desde entonces en un solar municipal. En 2019 el municipio más pequeño de la Vega Baja contaba con dos agentes. Uno se marchó en comisión de servicios a otro destino, y el otro está de baja laboral de larga duración.

Rafa Vives, exalcalde y concejal de la oposición ha cuestionado que ese flamante vehículo policial SUV híbrido, "luzca" ahora "varado en un solar" y que su falta de uso ha provocado que se haya averiado sin haber recorrido ni un kilómetro. Explica además que desde el pasado el 31 mayo Daya Vieja está oficialmente sin Policía Local. El único policía, añade, ejerció 8 meses en 2020, cinco en 2021 y seis semanas este año. El edil asegura que se ha marchado a otro destino en comisión de servicios, pero en el Ayuntamiento aseguran que está de baja. .

Vives cree que el alcalde quiere desmantelar la Policía Local. Mientras este último le da la razón y explica además que considera que gastar cien mil euros al año en dos agentes es ineficaz si no hay servicio de tarde, de noche y en fines de semana.

El portavoz de la oposición cuestiona no solo que Daya Vieja, con 800 vecinos, carezca de este servicio, sino que el alcalde José Vicente Fernández, de Compromis, "no tenga intención de restablecerlo" , porque "él mismo es el causante que ningún agente de los dos que tenían plaza en Daya Vieja , quieran trabajar con Fernández y han migrado a otras poblaciones donde actualmente ejercen". La misma fuente asegura que desde la llegada de Compromís al Ayuntamiento el servicio de policía "se ha visto mermado hasta llegar a su desaparición". En la "función pública se pueden cubrir las bajas y las comisiones de servicio", aclara Vives que fue alcalde durante más de una década, y "decir que vas a ahorrar en sueldos no compensa con la función de seguridad que realiza la Policía de cercanía, sobre todo ahora en fiestas".

Vives advierte que esta semana comienzan las fiestas patronales y que el Ayuntamiento ha organizado un evento de música alternativa denominado festival Vega Baja Sound -acudieron 3.000 personas en 2019 y se esperan más de cinco mil este año-, para "el cual tendrán que contratar seguridad privada o pedir agentes de policía a otras poblaciones , además de intentar arrancar el coche patrulla".

Por otra parte, Vives ha cuestionado que el primer edil haya difundido la puesta en marcha de un sistema de videovigilancia con diez cámaras en la vía pública -que se ampliarán a 18-, y que en la primera imagen que aparece en el sistema aparezca el vehículo del primer edil cometiendo una supuesta infracción de tráfico al aparcar sobre la acera. Y sobre todo se pregunta quién va a ser el responsable de la custodia de las imágenes y del uso del sistema preventivo si no hay policía local.

Sin hablar de la gestión económica

Como no podía ser de otro modo, Fernández ha dado la réplica al portavoz de la oposición. Y lo ha hecho dándole la razón: "No consideramos que tener un servicio de Policía Local con dos agentes que no cubren ni noches, ni fines de semana, ni tardes, sea muy efectivo. Es algo que pasa en muchos municipios de menos de cinco mil habitantes. A nosotros nos costaba cien mil euros al año de los 800.000 de gasto corriente del Ayuntamiento. Ahora cuesta 50.000. Intentamos mancomunar nuestra policía con la de Dolores y Daya Nueva, pero es imposible porque los sueldos de los agentes de Daya Vieja eran los más altos, con lo que todos los demás debían equipararse y eso no podía ser".

Vives señala que los dos agentes se han ido en comisión de servicios y sugiere que su decisión coincide con la llegada del primer edil a la alcaldía. El alcalde Fernández matiza que uno de ellos está de baja.

Fernández aclara sobre el coche patrulla que cuando asumió el cargo contar con un vehículo que sustituyera al que usaban con 26 años de antigüedad era una de las necesidades que reclamaron los dos agentes. Surgió la subvención de la Diputación y se adquirió. pero niega que se haya averiado. Solo han tenido que recargarse las baterías. Asegura además que un municipio como Daya Vieja cuenta "con una buena atención de seguridad ciudadana por parte del vecino cuartel de la Guardia Civil" de Dolores. Y para el caso de las fiestas patronales se ha firmado un convenio puntual con el Ayuntamiento de este municipio para que ceda cuatro de sus agentes. También habrá presencia de Policía Autonómica, además de un servicio de seguridad privada para los conciertos que cuesta algo más de mil euros. Sobre el coche apunta: "Estamos barajando una cesión a una policía local vecina mediante convenio y que a cambio podamos obtener algún tipo de contraprestación, como presencia policial puntual".

En relación a la videovigilancia señala Fernández que es un sistema preventivo, del que dio cuenta a la Guardia Civil antes de su instalación y del que solo podrá hacer uso las Fuerzas de Seguridad del Estado o un juzgado en caso de que se requieran las imágenes: "Así que si nadie incumple las Leyes, no tiene que preocuparse por las cámaras y sus imágenes".

El primer edil de Compromís lamenta que Vives cuando hace oposición, no quiera hablar de la fiscalización de la gestión económica municipal. Afirma que el municipio lidia con la mayor deuda por habitante de España, intervenido además por el Ministerio de Hacienda "por la herencia y la gestión de Vives, mientras que sigue insistiendo en el aboricidio de ocho árboles que fueron sustituidos por naranjos bordes hace tres años, cuando se han plantado más de trescientos en este mandato, de los que dan sombra, como las moreras, y no necesitan limpieza extra en la calzada". Añade el alcalde que también podría explicar Vives "por qué construyó un edificio de planta baja y una altura de más de doscientos metros cuadrados como sede de la Policía Local solo para dos agentes", edificio que ha sido reconvertido en consultorio médico en este mandato.