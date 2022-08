Amenazan a la pedánea de Molins por no limpiar el cauce del Reguerón en Orihuela

La alcaldesa pedánea de Molins, Aynara Navarro, ha denunciado ante la comisaría de la Policía Nacional en Orihuela que ha recibido en su domicilio tres notas con amenazas desde que asumió el cargo a mediados de julio. El primer escrito, en el buzón de casa a los pocos días de su nombramiento, se leía "vamos a ir a por ti, roja de mierda". Dos semanas después, esta vez con un folio por debajo de la puerta, recibió un segundo aviso: "Vamos a acabar contigo".

La tercera nota, este jueves, decía: "Cuando se inunde el pueblo por tu puta culpa, te quemo la casa vieja hija de puta, muérete". En este sentido, Navarro explica a este diario que desde hace varios días hay un movimiento que exige la limpieza de reguerones y cauces del río a su paso por la pedanía. "Me acusan de que no me estoy movilizando lo suficiente", añade al mismo tiempo que confiesa que en esta ocasión ha sentido "miedo".

Este mismo periódico informó de esas peticiones para desbrozar los cauces ante el temor de que se produzca una DANA a finales de verano o principios de otoño, a causa de las altas temperaturas que se han alcanzado en la últimas semanas -incluidos los 30 grados que han registrado las aguas del Mediterráneo-.

Molins fue una de las zonas más afectadas del municipio oriolano por las lluvias torrenciales de 2019 al quedar inundada por completo durante seis días. El entonces alcalde pedáneo, Reyes Esquiva, recordaba a este diario que el Reguerón se desbordó y se rompió el enlace con el río, por la cantidad de agua procedente de la rambla de Tabala. Su encauzamiento en los términos municipales de Beniel (Murcia) y Orihuela y la construcción de una presa lleva pendiente desde hace 30 años. Esquiva también lamentaba "la pasividad e impotencia" por "una falta de atención de todas las administraciones en actuaciones que mitiguen los riesgos".

Solo un día después, el Ayuntamiento de Orihuela, en concreto, el concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, remitió un escrito al juez de Aguas, Pedro Mompeán, para que la institución, que representa a 11.200 regantes, proceda a la limpieza del cauce del Reguerón, "dadas las quejas vecinales" por la "gran cantidad de cañas" que tiene y con el objetivo de "prevenir riesgos ante una posible crecida de las aguas a consecuencia de una gota fría o DANA".

Navarro manifiesta que no tiene sospechas de quién puede estar detrás de las amenazas, aunque subraya que el anterior alcalde pedáneo lidera ese movimiento que reclama medidas de limpieza. Sobre las críticas a una supuesta dejadez, hace hincapié en que ha mantenido encuentros con representantes del Juzgado de Aguas y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). De hecho, avanza que el próximo día 1 tendrá una reunión con el presidente de la CHS, Mario Urrea.

Además, resalta que hoy mismo el Juzgado de Aguas ha comenzado a desbrozar el Reguerón.

La alcaldesa pedánea ha publicado en sus redes sociales que lleva desde los 18 años como militante, primero en Pamplona y después en Barcelona "hasta llegar hace unos pocos meses a adherirme a la agrupación de mi municipio natal junto a mi querida Carolina", en referencia a la alcaldesa Carolina Gracia (PSOE). "Estoy conociendo, fuera de mi partido, la política más rastrera que he visto en los 14 años que llevo dentro de ella", ha lamentado.

Gracia, por su parte, ha manifestado en sus redes sociales su apoyo a "Aynara, compañera de la agrupación socialista de Orihuela; mujer valiente, preparada y comprometida con la mejora social de Molins. En mes y medio lleva recibidas tres notas amenazantes. Eso no es política, es fascismo".

José Aix (Ciudadanos), vicealcalde del municipio, ha hecho lo propio: "Inadmisible. Hechos tan lamentables como este confirman la necesidad de contar con gente como tú en política. Desde Ciudadanos Orihuela condenamos rotundamente estos hechos y mostramos nuestro total apoyo a Aynara Navarro".

También el concejal Carlos Bernabé, de Cambiemo, ha lanzado un mensaje: "Mi apoyo a Aynara Navarro frente a estas intolerables amenazas. Si algún "valiente" busca "culpables" de inundaciones para "quemar casas" (como dice su ridícula nota) que señalen a capos del mundo inmobiliario y urbanístico, pero a eso no hay redaños".