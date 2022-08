En pleno agosto, ha irrumpido en Orihuela un debate sobre la Semana Santa. En concreto, la polémica ha surgido a raíz del acuerdo que se aprobó por mayoría en una reunión ordinaria de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa para cambiar los horarios de las procesiones de Lunes y Martes Santo y dividirlas en dos desfiles procesionales, a petición de la Cofradía del Perdón y de la Hermandad del Prendimiento. Es decir, si hasta entonces comenzaban en torno a las 22.00 horas ahora saldrá a las 20.00 horas El Prendimiento y a las 21.30 horas La Samaritana, en desfiles distintos el Lunes Santo. En el mismo sentido, el Martes Santo partirá a las 19.30 horas El Perdón, manteniendo el recorrido actual pero iniciando el cortejo procesional desde la Catedral -si lo autoriza el Cabildo-, y a las 21.30 horas el Ecce-Homo.

El presidente de la Junta Mayor, Pepe Sáez Sironi, manifiesta a este diario que se trata de «un cambio brusco pero asumible que permite a las cofradías desarrollarse y crecer», ya que «al hacerlo por separado cada una puede llevar su propio ritmo». También avanza que a principios de septiembre se reunirán con los comerciantes, por verse afectados por los cortes de calles, para explicar estos cambios.

Tras el debate que se ha generado, la Cofradía del Perdón ha emitido un comunicado en el que subraya que el objetivo es «mejorar y engrandecer nuestra procesión y, por ende, la Semana Santa, adaptándola a los tiempos actuales, y siempre sin perjudicar a la cofradía del Ecce-Homo, a la que cedemos La Convocatoria para su salida procesional».

La misma nota de prensa ha indicado que «la salida y la llegada de la procesión de Martes Santo es cada vez más compleja», puesto que hay que «coordinar a nuestros alumbrantes -713 nazarenos en la pasada Semana Santa-, seis bandas de música y más otra cofradía con más de 100 integrantes -la Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús-. En total, un número superior a mil participantes que «hace cada vez más complicada y difícil su organización», ha agregado.

Así, ha detallado que se lleva a cabo con «demasiada rapidez para ir dando salida al desfile procesional, cuestión que desvirtúa el concepto de procesión». De esta forma, la Procesión de Martes Santo adecuará su ritmo al paso del trono procesional del Cristo del Calvario, llevado por costaleros, para evitar las 72 levantadas de trono del pasado Martes Santo y lograr «una procesión más temprana que pueda ser disfrutada sin prisas y rindiendo el culto púbico que merecen nuestras sagradas imágenes».

A juicio de la Cofradía del Perdón, la propuesta se fundamenta en una actualización y adaptación a la realidad de la Semana Santa oriolana, en la que las distintas cofradías, hermandades y mayordomías han crecido en número de cofrades, pasos, bandas de música, estandartes, ciriales, faroles y costaleros. También ha señalado que «históricamente se ha ido retrasando el horario, iniciando y concluyendo su recorrido demasiado tarde, hasta el punto que finaliza ya en Miércoles Santo».

Por su parte, la Cofradía Ecce-Homo ha afirmado que «siempre ha reivindicado el adelanto del desfile, pero no haciendo dos procesiones por separado; una ruptura no nos parece bien». De esta forma, ha aludido a la unidad y al espíritu cristiano, puesto que «fomentamos esos valores; debemos gestionar las diferencias y los conflictos entre nosotros, precisamente en torno a la escenificación de la Pasión y resurrección de Cristo». Así, ha insistido en que «la Pasión del Señor está formada por todos y cada uno de los pasos». O de forma más tajante: «Sin uno de los pasos se rompe la Pasión y se pierde el sentido de hermanamiento y de ayuda entre las cofradías».

Entre los argumentos que defienden el cambio destacan las comparaciones a otras grandes poblaciones como en la vecina ciudad de Murcia, donde las procesiones comienzan en torno a las 18 y 20 horas. Desde la Cofradía Ecce-Homo señalan que no hay que fijarse en otras ciudades, puesto que «Orihuela tiene un carácter definido, con su estructura y forma de procesionar. La Semana Santa oriolana, de interés turístico internacional, es «unitaria, estructurada y comunitaria, un espíritu que se mantiene a lo largo de la historia», añadió. Por último, ha concluido que «no compartimos la idea de desunión entre las cofradías, pero si la Cofradía del Perdón no quiere procesionar con la Cofradía Ecce-Homo no nos vamos a oponer, ya que la fraternidad no se puede imponer, ni queremos crear tensiones ni conflictos».