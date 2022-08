Con un chupinazo multitudinario y mucha alegría tras dos años de parón pandémico han comenzado las fiestas patronales de Daya Vieja. Pero con algo de polémica, también. La peña "Los Juanetes" organizadora del pasacalles de la Caña durante las fiestas patronales de Daya Vieja ha lamentado que el Ayuntamiento no haya respaldado, a su juicio, el acto festivo en la programación de este año. Desde 1996 este acto era reconocido como el punto de partida de las fiestas en honor a la patrona de la Virgen de Monserrate. La peña se ha reunido igualmente este sábado, aunque sin pasacalles, para interpretar sus pasodobles aunque sin apoyo municipal. El alcalde José Vicente Rodríguez ha aclarado que hace meses se invitó a todas las peñas y vecinos de Daya Vieja a plantear sus propuestas para las fiestas, que van a ser especialmente intensas este año en el municipio de la Vega Baja y no tiene constancia que la peña se hubiera incorporado a esta iniciativa. No era difícil. Daya Vieja es un municipio de apenas 800 vecinos donde casi todo el mundo se conoce.

El alcalde ha señalado que su interés es trabajar porque todos los vecinos y visitantes disfruten al máximo de las fiestas, que tienen previsto acoger un festival con más de cinco personas, por ejemplo, y no en las polémicas. La autenticidad, la devoción y la diversión marcan el programa de Fiestas de Daya Vieja La peña ha criticado que la Charamita, como se le conoce popularmente en Daya Vieja y la Vega Baja al duo formado por dulzaina y tamboril, haya dejado de sonar en la fiestas de Daya Vieja dentro de un acto de las fiestas. El pasacalles es una tradición que se remonta a 1901 y aunque fue recuperado en 1996 impulsando esta tradición un vecino conocido como Pepe El Tayo, "amante de las señas identidad de la huerta" que supo transmitir a un grupo de jóvenes de Daya Vieja conocido como la Peña “Los Juanetes". En origen se recorría la huerta llevando la fiesta a todos los rincones del municipio, visitando haciendas y casas donde los peñistas eran obsequiados con animales de granja -algo que ya no se hacía en los últimos años- y agasajados con dulces típicos de la huerta, como los buñuelos de calabaza que elaboraban amas de casa de la huerta. Los miembros de la peña señalan al alcalde y al concejal de Fiestas como responsables de la retirada del acto de la programación. Las mismas fuentes recuerdan que el propio alcalde actual José Vicente Rodríguez (Compromís) participaba activamente cuando no era primer edil del pasacalles. Y también hay que dejar constancia de que el exalcalde Rafa Vives es uno de los principales miembros de la peña. En 2019, durante el primer año de este mandato ya se modificó el acto por un pasacalles con una banda de música. Los miembros del tradicional Pasacalles de la Caña han decidido "seguir protegiendo esta seña de identidad de nuestras fiestas y patrimonio oral de la localidad" en un conocido restaurante de la localidad, de donde partía la comitiva año tras año. Han celebrado un almuerzo y comida de hermandad, donde han sonado las tonadas tradicionales del pasacalle, y han rendido homenaje al que fue el precursor de recuperar esta seña de identidad y recientemente fallecido Pepe El Tayo y se ha estrenado un pasodoble compuesto por músicos locales que llevará su nombre.