Un joven de unos 30 años acusado de secuestrar, amenazar de muerte, agredir con una fusta y violar a su expareja en Orihuela, de la que tenía además una orden de alejamiento por malos tratos, se enfrenta a una petición de condena de 18 años y seis meses de cárcel solicitados por la Fiscalía y la acusación particular en un juicio que ha quedado visto para sentencia este jueves en la Audiencia de Alicante. Mientras que el acusado se ha declarado inocente y solo ha admitido que mantuvo relaciones sexuales con su expareja pero que fueron consentidas, la mujer que le denunció ha ratificado por videoconferencia todos los hechos denunciados en febrero de 2021.

Los hechos denunciados ocurrieron el 2 de febrero del pasado año y se iniciaron en un descampado situado entre Callosa de Segura y la pedanía oriolana de San Bartolomé, donde la denunciante vivía en una casa ocupada. Mientras que la víctima dice que acudió a la cita a instancias de su expareja, él dice lo contrario y ha afirmado en el juicio que concertaron un encuentro porque ella le indicó que iba a retirar al día siguiente la denuncia que le puso en enero por malos tratos.

Según la versión dada por la denunciante en la vista oral celebrada en Alicante, quedaron por la comida de sus perros -tenía nueve- y nada más encontrarse sacó «una fusta de cuero y una navaja y me dijo que iba a dejarme muerta de una paliza». Además de amenazarla de muerte, afirma que le golpeó con la fusta y que le obligó a realizarle una felación.

A continuación, según la versión de la denunciante, se dirigieron al domicilio de ella en San Bartolomé, donde la mantuvo retenida en contra de su voluntad toda la noche bajo amenazas de muerte y volvió a agredirla sexualmente. «Por miedo me callé», ha relatado la mujer, quien ha precisado que al día siguiente le obligó a ir a los juzgados de Orihuela para que quitara la denuncia que le había presentado en enero.

Ambos se desplazaron en un tren de cercanías desde la estación de Callosa de Segura y cuando llegaron a los Juzgados de Orihuela, el acusado se quedó en una plaza y ella entró sola a la sede judicial. Nada más entrar «me abracé a un guardia civil y le dije que me ayudara, que no me dejara sola».

El 112 alertó a las Fuerzas de Seguridad de la emergencia y las dos policías locales que llegaron primero a los Juzgados han explicado en el juicio que la mujer estaba «muy alterada y muy nerviosa». Le explicó que su expareja la había secuestrado la noche antes y le había obligado a retirar la denuncia, además de forzarla a mantener relaciones sexuales.

La patrulla policial procedió a la detención de la expareja, inicialmente por quebrantar la orden de alejamiento, aunque la acusación se amplió luego al resto de delitos una vez prestó declaración la víctima.

Por su parte, el acusado, que solo ha admitido el incumplimiento de la orden de alejamiento pero culpando a su ex de concertar la cita, ha negado tanto la agresión sexual como las amenazas y la detención ilegal que le imputan.

La madre del procesado también ha comparecido como testigo en el juicio para relatar que la noche en la que la expareja de su hijo estaba presuntamente retenida en contra de su voluntad acudió a su domicilio con una vecina y le grabaron una conversación donde habló de su intención de retirar la denuncia. La madre ha señalado que «se ha hecho una injusticia con él» y ha asegurado que la expareja se «dedicaba a mendigar y dejaba a mi hijo encerrado».

La Fiscalía pedía inicialmente para el procesado penas que sumaban 25 años de prisión por dos delitos de agresión sexual, y sendos delitos de detención ilegal, maltrato, quebrantamiento de condena, coacciones y amenazas. Sin embargo, ha rebajado su petición a 18 y seis meses al calificar la agresión sexual como un delito continuado y no dos.

La acusación particular se ha adherido a la petición de la Fiscalía, mientras que el abogado defensor ha solicitado la absolución del procesado y ha asegurado que la denunciante ha mentido y ha incurrido en numerosas contradicciones. El letrado ha indicado que la supuesta paliza no se produjo y que las lesiones corresponde al incidente de malos tratos ocurrido el mes anterior, donde se acordó la orden de alejamiento. La defensa sostiene que acusado y denunciante mantenían discusiones por celos mutuos.