El director de la Oficina del Plan Renhace, Antonio Alonso, ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Segura que "se ponga las pilas" a la hora agilizar los trámites necesarios para abordar las obras que permitan minimizar las consecuencias de futuras DANA en la Vega Baja. Lo ha hecho en una rueda de prensa que coincidía con el tercer aniversario de la DANA de septiembre de 2019 y en la que ha desglosado un balance optimista de los objetivos cumplidos por el plan Vega Baja Renhace, una iniciativa de impulso de la comarca por parte de la Generalitat, nacida de las consecuencias catastróficas que tuvo aquella gota fría y riada del Segura a lo largo y ancho del territorio de la comarca. En distintas reuniones en los últimos meses, ha explicado Alonso, la Generalitat ha instado a la Confederación Hidrográfica del Segura a que actúe de forma urgente y con carácter prioritario en la adecuación del cauce y la desembocadura para el cauce y su salida al mar disponga de la mayor capacidad de desagüe ante grandes avenidas de agua. "Por decirlo de forma coloquial la CHS tiene que ponerse las pilas y creer más en la Vega Baja. Es muy lenta", ha subrayado.

Tres años después de la DANA la CHS no tiene ni redactados los principales proyectos de obras, algunos de los cuales, como la presa de la rambla de Tabala o el encauzamiento y medidas de laminación de la rambla de Abanilla, ya estaban planteados desde los años noventa. La Confederación asegura que durante los próximos cinco años va a desarrollar inversiones por valor de 600 millones en toda la cuenca hidrográfica para la defensa contra inundaciones, pero desde septiembre de 2019 tan solo ha abordado obras de urgencia de reparación, no actuaciones concretas contra las avenidas. "Agradecemos lo que está haciendo la Confederación. Pero no es suficiente y es una queja de toda la comarca", ha admitido Alonso, quien ha matizado al iniciar su intervención que el Plan Vega Renhace no tiene personalidad jurídica, ni capacidad para adjudicar. Es decir, ha planteado en estos tres años una serie de actuaciones importantes pero que dependen de la financiación de la Generalitat, y sobre todo del Estado, a través de la CHS o directamente del Ministerio del que depende, el de Transición Ecológica.

Según Alonso, que ha comparecido en la nueva sede de la Generalitat en la Vega Baja del Palacio del Marqués de Rafal, en Orihuela, desde que en enero de 2021 se pusiera en marcha la oficina del Plan Vega Renhace del Consell se han completado hasta el día "de hoy más de la mitad de las actuaciones recogidas en el documento analítico y participativo con el que se estableció este plan estratégico". En este algo más de año y medio se han ejecutado, ha asegurado, 17 de las 28 actuaciones base, "lo que ha supuesto una inversión de más de 33 millones de euros". A esta inversión se le añade otras que no se recogían en el documento estratégico pero también necesarias y que supera los 60 millones de euros - por ejemplo, la intervención de la Generalitat en la red de riego tradicional.

Entre las actuaciones recogidas en el documento marco destaca la de instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a que ejecute un plan integral del río Segura, primera fase de inyección a los Ayuntamientos de partidas para ejecutar los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), 16 millones de euros, elaboración de planes de emergencias y planes de inundación municipales (810.897 euros), acuerdo entre Emergencias GVA con la Universidad de Alicante para crear una biblioteca de mensajes de riesgo de inundaciones en la Vega Baja, análisis de la movilidad motorizada y actuaciones en la red viaria de la comarca, plan de dinamización y gobernanza turística, impulso del turismo residencial, plan de movilidad sostenible de la comarca de la Vega Baja, guía virtual para la reducción de la vulnerabilidad de los edificios frente a inundaciones, entre otras.

Para el Vega Renhace todos los días son 12 de septiembre, en referencia al día de 2019 Antonio Alonso - Director del Plan Vega Baja Renhace

Entre las actuaciones que se encuentran en tramitación está la permeabilización de las infraestructuras viarias y corredor hidráulico verde junto al cauce del río (1,1 millón de euros), actuación urgente en la N-332 para su permeabilización en el tramo entre La Marina y Guardamar -que no está cuantificada económicamente y que depende del Ministerio de Transición Ecológica- o inversión en la mejora de la depuración de aguas residuales y reutilización para la agricultura (se ha invertido 6,9 millones). En este sentido ya hay proyectado una inversión de más de 30 millones de euros para las depuradoras de la Vega Baja.

Para Alonso “con la puesta en marcha del Plan Vega Renhace del Consell hemos conseguido que se continúe hablando - de las consecuencias de la DANA- e invirtiendo en la Vega Baja tres años después de la catástrofe”, sin que se olvide ese episodio. El director de la oficina ha remarcado que para el Vega Renhace todos los días son 12 de septiembre, en referencia al día de 2019 cuando comenzaron las lluvias que dejaron en algunos puntos de la comarca registros de precipitación de hasta 543 litros por metro cuadrado en 48 horas. En esos dos días se duplicó lo que suele llover en un año en la Vega Baja. “Es un error acordarse de la tragedia de la dana en un día en concreto. Los problemas de la comarca son de tal envergadura que trabajamos para que se pongan en marcha lo antes posible”.

Una de las funciones de la oficina Vega Renhace, ha recordado el director, es que ninguna de las actuaciones ni proyectos que necesita la comarca se queden sin ejecutar. “Nuestro plan es continuar trabajando por la resiliencia de esta comarca y lleguen las inversiones necesarias para la comarca desde las distintas administraciones” ha comentado. En este sentido, Alonso ha añadido que “hay trabajo que no se ve, como los SUDS, los planes de emergencia, el PAT, el plan de movilidad. Parece que solo se hacen cosas si hay hormigón o grandes obras. Hay otro mucho trabajo y medidas que a simple vista no se ven”.

El Plan Vega Renhace, tal y como se creó con la participación de la sociedad civil abarca cuatro ejes: infraestructuras hidráulicas, emergencia climática, desarrollo económico y sociedad. De este modo, el Consell puso en marcha una herramienta con la que acabar con la falta de inversión no solo en el plano de minimizar inundaciones sino también a nivel socioeconómico y cultural. Muchas de las obras necesarias y exigidas son competencia del Ministerio de Transición Ecológica y la CHS, no obstante desde el Consell se han presentado proyectos al Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la CHS, donde el organismo de cuenca contempla una inversión para 11 actuaciones en la Vega Baja que supera los 340 millones de euros para obras hidráulicas.

Otras actuaciones

Al margen de las actuaciones recogidas en el documento de conclusiones y creación del Vega Renhace se han ejecutado numerosas obras directamente relacionadas con la mejora y apuesta del Consell por la comarca. Entre ellas se encuentra la mejora y acondicionamiento de acequias y azarbes para dotar de mayor capacidad a la red hidráulica, o la segunda fase de los SUDS para con otros 16 millones de euros.