La delegada del Consell en la provincia de Alicante, Antonia Moreno, ha publicado en redes sociales un escrito en el que denuncia graves insultos por parte del "empresario Alcántara y dueño de Ciudadanos en Orihuela" durante las fiestas de la pedanía oriolana de Correntías, de la que es natural. A su vez reprocha que la alcaldesa, Carolina Gracia (PSOE), también vecina de esta población oriolana, concejales socialistas y miembros del PSOE de Orihuela presentes en ese momento en el grupo "en el que estaban de fiesta", no intervinieran para que cesaran las descalificaciones. El episodio terminó en altercado con un vecino que sí salió en defensa de Moreno. Y precisa que "Alcántara ni me amedrentó en 2011 ni lo va a hacer nunca. Allá cada uno en qué lado de la historia se coloca, bajo qué alas se cobija, a quién le vende su alma, a sueldo de quién se pone y qué borracheras disculpa", en una clara alusión a Gracia.

Moreno señala en el texto que ha "meditado mucho si hacerlo o no" pero finalmente se ha decidido a contar el episodio y ha indicado este miércoles que "quiere dejarlo escrito para que todo el mundo sepa en manos de quién estamos. Y por si acaso…", y califica lo sucedido como "matonismo de barra".

La delegada del Consell y vicealcaldesa de Orihuela entre 2011 y 2015 señala que durante la fiesta de La Morera de la pedanía de Correntías, el conocido empresario Alcántara "se dedicó a hablar mal de mi y a insultarme llamándome HDLGP". Moreno sostiene en la misma entrada en su muro de Facebook que "iba bebido, o algo más, según me dicen. Allí yo no estaba", aunque es una versión que ha corroborado con al menos cinco personas presentes en el momento. Entonces "un grupo en el que estaban de fiesta la alcaldesa Gracia y el vicealcalde de ciudadanos, José Aix, socio de gobierno y "a sueldo del empresario, me faltaron al respeto de una manera grave". Asegura además en su escrito en redes que "ninguno de ellos lo mandó callar, ni impidieron sus descalificaciones", enterándose de lo sucedido por una persona "ajena a ellos", un vecino mayor de Correntías, que hizo frente al ataque verbal contra la delegada del Consell, "cosa que le agradezco profundamente y se produjo un pequeño altercado a cuenta de este bravucón".

Para Moreno que "Alcántara y sus secuaces se vayan a una cena popular, se emborrachen, provoquen un altercado por insultarme llamándome HDLGP es sencillamente un síntoma que define en qué lado de la decencia estamos cada uno. En este pueblo nos conocemos todos". Y añade: "Quiero creer que no siempre ganarán los malos y que en algún momento habrá esperanza para prescindir de este matonismo de barra".

"Carolina Gracia es la candidata a la Alcaldía"

En declaraciones a INFORMACIÓN Moreno, explica que su presencia en el gobierno de 2011 impidió que el Ayuntamiento "funcionara bajo los intereses de este empresario" y por ese motivo Cs bloqueó su acceso a la Alcaldía. También quiso aclarar que el reproche a Gracia nada tiene que ver con el proceso de elección de candidata a la Alcaldía: "Carolina Gracia va a ser la candidata a la Alcaldía de Orihuela por el PSOE. No hay ni avales para otra opción ni nada que se le parezca", en alusión al plazo que se agota mañana mismo para presentar otras candidaturas alternativas con avales. Uno de los primeros apoyos que ha recibido Moreno en redes sociales es el de Antonio Zapata, que antes de la directriz del partido de mantener como candidatos a todos sus cargos que ahora ejercen como alcaldes iba a plantar una seria batalla en un proceso de primarias puesto que cuenta con buena parte del respaldo de la asamblea local. Zapata no está localizable desde hace días para aclarar su postura sobre esta "recomendación" del partido que ya se ha cumplido en Elche. "Todo mi apoyo Antonia, a ti y a tu familia. Tanto duele la acción como la omisión de quien tiene que defender a una compañera-militante que no está para defenderse. Quizás porque si estuvieras no se hubiera atrevido a hacerlo", dice Zapata, en el mensaje de apoyo del en su día concejal de Urbanismo y alcalde accidental de Orihuela en el mandato 2011-2015.

Gracia se hizo con la alcaldía en abril gracias al respaldo de Ciudadanos y Cambiemos (vinculado a Podemos).

Ciudadanos Orihuela no ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de Moreno. Tampoco lo ha hecho la alcaldesa.