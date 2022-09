El PP en el Ayuntamiento de Orihuela ha denunciado el retraso en el inicio de las obras de los antiguos juzgados que el equipo de gobierno anunció «en un principio para finales de junio y que después retrasó al 25 de agosto». Hace ya más de 15 días, recuerda la misma fuente, que la web municipal publicó textualmente que «con la firma del acta de replanteo, realizada hoy, comienzan los trabajos para reconvertir los antiguos juzgados de Orihuela en instalaciones que acogerán diferentes dependencias municipales», todo ello «ilustrado con la fotografía de la alcaldesa socialista Carolina Gracia y el edil de Urbanismo, José Aix, delante del edificio».

El PP asegura que «viene advirtiendo en los últimos meses» que el bipartito «está bloqueado y los desatascadores siguen sin funcionar. Estamos a 14 de septiembre, hemos vuelto a la normalidad y «siguen sin trabajar». Para los populares ha llegado la hora de que se dejen de «foticos, de ir a cenas de pedanías a criticar a la delegada de gobierno de su propio partido y que dejen de tanto distraerse. Lo que tienen que hacer es trabajar y trabajar por Orihuela y los oriolanos», indican los ediles del PP, Dámaso Aparicio y Rafael Almagro. El PP recuerda «lo mucho que ha costado sacar adelante los proyectos EDUSI» para que ahora no pongan en marcha las obras. «Da la impresión -señalan- de que como ellos saben que no la van a poder inaugurar no les corre ninguna prisa». El plazo de ejecución de la rehabilitación de los antiguos juzgados es de 9 meses y todas las actuaciones EDUSI deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2023. La obra, que tiene como objetivo contar con nuevas dependencias municipales, fue adjudicada a la empresa oriolana Doalco -de hecho, el anuncio de adjudicación lo realizó Emilio Bascuñana en su última comparecencia como alcalde-. El contrato se firmó el 13 de junio, ya con el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento. Tiene un presupuesto de casi 2,4 millones de euros, un plazo de ejecución de 45 semanas para reformar este inmueble que se construyó en 1975. Está formado por planta baja y tres plantas en altura y se enclava en el ámbito protegido en el plan especial del casco histórico, frente a la iglesia de las Santas Justa y Rufina.

La superficie útil del edificio, de 1.882,72 metros cuadrados, se va a redistribuir con espacios más diáfanos con una distribución de despachos, aulas de formación, aseos, almacenes, vestíbulos, zonas de espera, zona administrativa, patio central y exterior -que permite dotar de iluminación natural el interior-, con capacidad para unos 100 puestos de trabajo. Cabe destacar que esta intervención no modifica ni la fachada principal ni la volumetría del edificio. La cesión del edificio por parte de la Conselleria de Justicia se produjo tras un largo proceso de negociación.