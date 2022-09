Toneladas de escombros, enseres y residuos de todo tipo colmatan el cauce de la rambla de Abanilla-río Chícamo a la altura del puente de la autovía del Mediterráneo, en término municipal de Orihuela. En este punto es donde mayor caudal alcanza el barranco en caso de avenida. Las imágenes del estado del cauce fueron difundidas este sábado a última hora por el alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE), que lleva semanas advirtiendo de la imagen que presenta el dominio público de este barranco ante el riesgo de DANA. Neumáticos, montañas de podas, ropa, escombros se suman en este punto al problema de vegetación invasora que afecta al resto del cauce.

Para el alcalde, que recuerda que este tramo está en término municipal de Orihuela, aguas abajo del casco urbano de Benferri, la administración responsable de la retirada es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que es la que tiene competencias sobre el cauce de dominio público. La CHS señaló el viernes en un comunicado que había retirado especies vegetales invasoras en un tramo de unos 250 metros de tramo de rambla, aguas arriba del casco urbano de Benferri. El alcalde mostró su sorpresa por el anuncio de la entidad de cuenca porque ha estado en contacto con la subdelegada del Gobierno en Alicante Araceli Portador para que se llevara a cabo la intervención y se comprometió a que los técnicos de la CHS se pondrían en contacto con el Ayuntamiento para supervisar esas labores. Trabajos que completarían las que sí ha llevado a cabo el municipio, precisamente por orden de la CHS, en el cauce urbano del cauce -ahora totalmente limpio-. "Me he enterado por la nota de prensa de que han hecho algo. Nadie nos ha avisado y sobre el terreno no se ve nada", ha dicho el primer edil.

El alcalde ha denunciado esta situación indignado después de que la Confederación Hidrográfica del Segura asegurara que había realizado una limpieza aguas arriba del casco urbano de Benferri. El primer edil de este pequeño municipio invitó a los "técnicos ingenieros a dejar un rato sus despachos de las plaza de las Fuentes, -sede de la CHS en Murcia- para ver lo que ocurre sobre el terreno".

Atajar los vertidos que ha denunciado el alcalde es complicado. El escaso personal de vigilancia con el que cuenta la CHS o incluso la Policía Local o la Guardia Civil debería documentarlo en el momento en el que se produce para denunciarlo. Y los vertidos se realizan por esa falta de control: empresas y particulares se ahorran el coste de transporte y reciclaje en un vertedero autorizado. También podría investigarlo el Seprona de la Guardia Civil, con la misma dificultad de no poder verificar la autoría.

La rambla

La rambla de Abanilla es uno de los principales barrancos de la cuenca del Segura. Aunque el cauce se difumina kilómetros antes de desembocar en el río y el caudal, en caso de lluvias torrenciales, se distribuye entre un ramal que parte de Benferri a Redován y el norte de la comarca y otro, si lleva volumen de agua suficiente para superar el azud de Benferri, discurre por una amplia zona de sacrificio situada entre las sierras de Orihuela y Callosa de Segura y las inmediaciones del polígono industrial Puente Alto, El Palmeral de Orihuela, la pedanía del Escorratel o Redován.

En la DANA de 2019 la rambla de Abanilla llegó a evacuar 20 hectómetros cúbicos de agua a la llanura de la Vega Baja en 48 horas, sin contar la que se pudo desviar, de esta misma rambla, al embalse de Santomera, antes de que llegara a Benferri. Este embalse, que también recibe los aportes de la rambla Salada, con capacidad para 25 hectómetros se colmató en 48 horas-el agua llegó a rebosar la corona- y tuvo que abrir compuertas lo que inundó parte de la margen derecha del río hasta la zona de Ociopía en Orihuela.

La CHS destinó dos millones de euros en reparar y mejorar la capacidad del azud de Benferri tras la DANA de 2019. Pero ya no ha avanzado en otros proyectos previstos para evitar las consecuencias de una avenida del barranco. Una de las menos costosas pero más básicas es el propio deslinde de la rambla. A pesar de provocar episodios históricos de riadas no cuenta con un trazado deslindado que fije el dominio público y de guardería fluvial, algo especialmente preocupante en un barranco como este donde la ocupación del suelo por distintas actividades, en especial los abancalamientos para cultivos de regadío, pero también naves, carreteras y aparcamientos, ha terminado por diluir su trazado final. En 2009 la CHS tenía aprobado un proyecto de encauzamiento de la rambla que fue descartado por el Ayuntamiento de Orihuela que quería ubicar una ciudad deportiva en los terrenos afectados por el plan -uno de los de mayor riesgo de inundación de la Comunidad Valenciana- y preservar los intereses económicos de propietarios de suelo y el polígono industrial Puente Alto. Y el encauzamiento no se hizo.

El alcalde de Benferri ha defendido la recuperación de los antiguos sistemas de azudes que servían antes de la llegada del trasvase Tajo-Segura para recuperar el agua de la rambla y poder regar pequeñas extensiones de suelo junto a este río-rambla. Uso que se abandonó con el agua garantizada por el acueducto. Esas infraestructuras permitirían, a su juicio, laminar la avenida del agua en caso de DANA. En septiembre de 2019 la DANA descargó en algunos puntos de la comarca y la cuenca del Segura más de quinientos litros por metro cuadrado en 48 hora.

Los modelos de previsión -periodos de retorno- que manejaba la CHS entonces y que probablemente van a ser modificados ahora señalaban que era una situación solo podía darse una vez cada 500 años.