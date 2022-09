Segundo intento. La mesa de contratación ha validado la documentación de la oferta de Solaris Bus Ibérica para proveer al Ayuntamiento de Torrevieja de la flota de autobuses destinada a un nuevo servicio de transporte municipal con un coste para la arcas municipales de 17,7 millones de euros.

Es la única empresa que ha presentado plica. Y también la única que registró una propuesta para este contrato multimillonario en la anterior convocatoria que quedó desierta a principios de agosto, como avanzó INFORMACIÓN. La diferencia entre el anterior contrato y el que se pretende cerrar ahora es que el precio de licitación se ha incrementado en 1,3 millones de euros, un 10% y se ha justificado «en la situación actual de los mercados, la incesante escalada de precios de la energía y de las materias primas, las consecuencias derivadas del conflicto político (sic) entre Rusia y Ucrania y la todavía no superada pandemia», según reza el pliego. Pese a la complejidad que exige la modificación de un pliego y sus condiciones económicas tan solo transcurrieron unos días de agosto entre el cierre de la convocatoria que quedó desierta y el inicio de la actual.

Solaris Bus Ibérica fue descartada en la primera tentativa porque en su oferta no garantizaba cumplir con los distintos periodos de garantía de los vehículos de hasta 10 años -para el caso de las estructuras de los autobuses- . Está por ver si la oferta registrada ahora los contempla.

El objetivo de este contrato es la compra de los vehículos de autobús que se utilizarán para llevar a cabo el servicio de transporte urbano de Torrevieja. 32 unidades. 28 híbridas y 4 eléctricas. El plazo de suministro es de 18 meses. Fuera del actual mandato municipal. Como propiedad del Ayuntamiento, los autobuses serán cedidos a la mercantil concesionaria adjudicataria del servicio -una prestación que se licitará a su vez por otros nueve millones de euros anuales-. En la compra se incluye la digitalización del servicio con el billetaje, validación de tarifas, videovigilancia e información al ciudadano.

Pleno con el modo de gestión

El pleno ordinario de este mes de septiembre del día 29, tiene previsto debatir el modelo de gestión: directo por parte de la administración local o indirecto, a adjudicar a una empresa. El procedimiento para comprar la flota de autobuses ya da por hecho que será indirecto, que es la apuesta del equipo de gobierno del PP. Los populares tuvieron que paralizar la tramitación ante un informe de los técnicos que les advirtió que sin decidir el modelo de gestión no se podían desplegar algunos de los aspectos administrativos del contrato. Paralizaron algunos de los trámites pero no el de la compra de autobuses. Solaris es una proveedora muy habitual de empresas de transporte, incluida la que realiza sin mediar contrato desde hace más de 9 años en Torrevieja, Avanza. La multinacional trabaja con el Ayuntamiento con una prórroga tácita del concierto que el Ayuntamiento suscribía con la mercantil Autocares Costa Azul -adquirida después por Avanza, porque el municipio obvió durante décadas reclamar la competencia de los tráficos urbanos para no municipalizarlo o sacarlo a concurso.

La puesta en marcha del nuevo servicio de transporte urbano es una de las promesas estrella del actual mandato del equipo de gobierno del Partido Popular. Se puso manos la obra solo cuando pudo adjudicar el nuevo servicio de recogida de residuos y aseo urbano, que le costó más de tres años de tramitación. El actual servicio es muy deficitario en frecuencias de paso, líneas y horarios. Gratuito para los empadronados. Algo que suprimirá el nuevo servicio.