El deber de conservación de los espacios privados comunes de las urbanizaciones es de los propietarios de las viviendas. Sin más matices. Así ha respondido el Ayuntamiento a la última de una década de quejas de un vecino de San Luis por las deficiencias de limpieza de las aceras de la urbanización. Al menos esta vez ha sido el propio director general de Urbanismo de Torrevieja, el funcionario de máximo rango -el alcalde Eduardo Dolón es el concejal del área- el que elaborado el informe de respuesta a una queja que habla de la falta de actuación municipal a la hora de dotar de servicios municipales como limpieza viaria y conservación a aceras, calles, aparcamientos e incluso pequeñas zonas verdes de las que nadie se ocupa. Y que si no se consideran públicos el municipio debería resolver el problema de su conservación.

El técnico, sin embargo, insiste en su respuesta y no se queda ahí: señala que el Ayuntamiento debe reclamar a los propietarios el cumplimiento de la conservación, incluido -recuerda- el propio vecino que denuncia esta situación desde hace más de una década. Y si no lo consigue cargar con el coste de forma subsidiaria. Aunque anticipa que no en un plazo menor de 18 meses.

Para los vecinos se trata de espacios que requieren de servicios mínimos municipales. Están abiertos a cualquier ciudadano, incluidos los ajenos a las urbanizaciones. El Ayuntamiento no lo ve así y aclara que la responsabilidad de mantenimiento de lo que llama «espacios libres privados» corresponde exclusivamente a los propietarios. La queja se refiere a una de las fases de la urbanización San Luis, situada entre las avenidas Adradas y Deva, levantada a principios de los 80, donde la línea entre esos espacios libres privados y los públicos es bastante difusa.

En especial en las aceras que dan a las avenidas. Es un problema que comparte con otras urbanizaciones, como algunas fases de Las Torretas, todas con un aspecto actual de abandono muy acusado. Y con residenciales de otros municipios de la Vega, como las zonas más antiguas de Ciudad Quesada en Rojales y La Marina-El Oasis en San Fulgencio. Todos tienen en común el sello inconfundible en su trazado de la antigua promotora Masa. Y el suelo sigue figurando además, en algunos casos, a nombre del promotor, que no segregó las parcelas.

La diferencia entre estos residenciales y otros cientos de fases de viviendas turísticas que se han construido en la Vega Baja en los últimos treinta años es que estas zonas comunes privadas no están delimitadas, son de libre acceso -en otras urbanizaciones están cerradas- y nadie las conserva. Los propietarios no se han organizado tampoco con administradores de fincas, que es lo habitual en urbanizaciones y comunidades.

El Ayuntamiento reconoce que la tarea no es fácil. En el caso que ha llegado al Síndic de Greuges a través de una queja del vecino Manuel Pagola se habla de la necesidad de identificar a los titulares de 272 viviendas «responsables todos ellos del mantenimiento de las zonas comunes privadas». Muchas de las casas están sin ocupar hace años, otras han cambiado de manos en una docena de ocasiones desde su construcción y muchos propietarios no se encuentran en España.

Para esta última queja el Ayuntamiento, que en las anteriores desoyó la recomendación del Síndic de actuar de forma subsidiaria, anuncia que va a dedicar a una funcionaria exclusivamente a la tramitación de expedientes relacionados con el deber de conservación de los vecinos en todo el término. El director general disculpa el retraso a la hora de responder a la última de las quejas del Síndic «debido a la excesiva carga del departamento de disciplina urbanística (en Torrevieja)», aunque matiza que a raíz de la iniciativa del vecino -y del Síndic- se ha iniciado un nuevo expediente para dar «cumplimiento a las obligaciones municipales del deber de conservación de los inmuebles por parte de sus propietarios».