"Compañeros y compañeras, me dirijo a la Comisión Ejecutiva y al Secretario General por este medio para comunicar mi dimisión de la citada Comisión. Los últimos acontecimientos así como las últimas decisiones me abocan a abandonar este proyecto. La confianza mutua que debe regir nuestra relación no se da en este momento". Con este mensaje al resto de la ejecutiva socialista se ha despedido José Manuel Martínez Andreu de los componentes de la dirección socialista en Torrevieja.

Quien fuera concejal de Izquierda Unida en Torrevieja se ha mantenido en la ejecutiva durante todo este mandato siempre cercano al secretario general Andrés Navarro y al secretario de Organización, Andrés Antón, que ahora protagonizan una nueva pelea interna a cuenta de la candidatura a la alcaldía socialista en las elecciones municipales de 2023.