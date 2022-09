El equipo de gobierno de PSOE-Cs ha anticipado en una rueda de prensa los principales puntos a abordar en el pleno ordinario del próximo 29 de septiembre entre los que se encuentra la concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, la delegación en SUMA de la recaudación de las tasas de recogida de residuos o la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de movilidad que incluye todas las variantes de movilidad personal, como los patinetes eléctricos. La alcaldesa Carolina Gracia y el vicealcalde José Aix comparecieron en rueda de prensa para vender estos puntos del orden del día y otros como "propuestas de gestión" y ejemplo de la actuación del actual gobierno.

José Aix ha explicado que “la cifra, ocho propuestas, es importante precisamente para definir y para demostrar el afán, la ambición de este gobierno que quiere sacar cosas adelante y resolver también problemas que otros no supieron resolver en su momento”.

Sobre la concesión de la Medalla de oro de la ciudad de Orihuela a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) explicó Aix que está implantado en Desamparados desde hace medio siglo. "Para celebrar esta concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad estamos preparando un acto muy interesante, muy emotivo, que se celebrará el día 6 de octubre” ha indicado José Aix.

Además, José Aix ha recalcado que “de nuevo, en la línea de impulsar, de actualizar, de modernizar la ciudad, de desbloquear, de seguir avanzando, tenemos un expediente del año 2019 que es el de la Ordenanza de Movilidad, que por fin vamos a llevar a pleno la aprobación definitiva de la Ordenanza de Movilidad. En definitiva, lo más importante de esta ordenanza que llevamos a pleno es, como digo, la incorporación de esos nuevos medios de movilidad como el uso de patinetes y vehículos de movilidad personal”. Esta ordenanza, dijo, arrancó en 2019 y durmió durante mucho tiempo en un cajón. Fue impulsada inicialmente por Ramón López Cabrera y de alguna forma, esta aprobación definitiva de la Ordenanza de Movilidad también es un reconocimiento y un homenaje a quien fue concejal del ayuntamiento de Orihuela.

Oficina de vivienda

Otra de las propuestas que se llevan a pleno es la denuncia del Convenio XALOC, el convenio con la Consellería para montar en Orihuela una oficina de vivienda. Para el vicealcalde “llevamos en contra de nuestra voluntad a este pleno la denuncia de este convenio. Suena muy drástico, pero es así. Está hablado con todas las partes y lo tenemos consensuado, que no hay otro mecanismo para hacerlo y tenemos que empezar de cero nuevo por culpa de nuevo, de una mala gestión, de una nefasta gestión de otros no supieron resolver en su momento” quien ha recalcado que “desde el actual equipo gobierno lo tenemos todo claro, lo tenemos todo hablado, que a partir del día 1 de enero tendremos un nuevo convenio que no engañará a nadie, que no nos generará problemas innecesarios”.

Por su parte, Carolina Gracia, alcaldesa de Orihuela, ha expresado que “es importante para los oriolanos y oriolanas conocer de antemano qué temas son los que vamos a tratar en la sesión del próximo pleno, que tendrá lugar el día 29 de septiembre”. “Se ha hecho un esfuerzo y quiero agradecer a todo el personal del área y también a la edil de Personal, Luisa Boné, por la propuesta que hizo este verano para blindar el importe de lo que va a suponer el abono de la nómina del personal funcionario de este Ayuntamiento hasta el 31 de diciembre” ha explicado Carolina Gracia.

Nóminas y delegación a Suma

Desde el área de Hacienda y Recursos Humanos se han generado los créditos necesarios por importe de 4.970.000 € para evitar modificaciones de crédito entre diferentes áreas in extremis y garantizar que la gente tenga la tranquilidad de que, igual que trabajan, pues van a poder cobrar su nómina y el Ayuntamiento "no va a tener problemas como ha tenido durante los últimos años".

Gracia, ha explicado que “también, desde de Hacienda se va a delegar la gestión de la tasa de recogida de basura, en SUMA, como saben, esto es una tasa pública que el Ayuntamiento, como administración tiene la obligatoriedad de gestionar. Yo creo que el último, si no el único Ayuntamiento que todavía está cobrando esta tasa a través de la empresa que tiene el servicio de agua en nuestra ciudad y por lo tanto esto va a suponer un ahorro de un 0,3%, que puede parecer poco. Pero estamos hablando de que el Ayuntamiento a día de hoy le paga a la empresa que gestiona el agua un 2,5% del total de lo que recauda por esa tasa. Ahora vamos a pasar con SUMA a abonar un 2,2, lo que supone un ahorro de un 0,3%, que es mucho. Además, gestionando a través de SUMA el contribuyente también obtiene beneficios. Y es que actualmente, si necesita retrasar el abono, necesita gestionar cualquier tipo que tenga que ver con el abono de ese recibo, pues con la empresa privada evidentemente no lo puede hacer y sin embargo con suma que tiene todo lo que es el procedimiento establecido, pues también se gana en esa gestión”.

La alcaldesa ha querido agradecer el trabajo de los concejales del actual equipo de gobierno, porque al final era un tema que estaba encima de la mesa también desde hace mucho tiempo y que tampoco había recibido el impulso que se necesitaba para poder sacarlo.

Facturas en los cajones

Así, la alcaldesa ha detallado que “vamos a hacer una generación de crédito por un importe de 900.000 € para nada más y nada menos que acabar con la etapa de morosidad y pagar más de 500.000€ de facturas extrajudiciales, es decir, de reparos que se podían haber ido levantando durante el año 2021 y que no se hizo, y que quiero poner un ejemplo para que sirva y para que la gente nos entienda. Al inicio del curso escolar, por ejemplo, la empresa que presta el servicio de transporte, adeudaba con el Ayuntamiento casi 100.000€ por lo que hemos tenido que hacerlo deprisa y corriendo para que los niños y niñas de Orihuela no se vean sin transporte por culpa de una irresponsabilidad”.

Puestos de trabajo en RSU

En la exposición de los puntos que se llevarán al pleno, Gracia ha explicado que “una vez más me toca hablar de Recursos Humanos y volver a agradecer a Luisa Boné y a Guillermo Cánovas, concejal de RSU, por esta propuesta, porque es la modificación puntual de la plantilla y catálogo del personal de este Ayuntamiento. Esto va a suponer que se pueda, de una vez por todas, incluir en las ofertas públicas de empleo que está sacando el Ayuntamiento de Orihuela hasta 66 plazas de RSU. Esto supone que desde el año 2012 que se rescató el servicio o se subrogó el personal por parte del Ayuntamiento, nunca se había incluido o se había realizado esta modificación que cubriese las bajas”.

La última de las propuestas presentadas que irán a pleno hace referencia a la adhesión a la Red de Gobernanza Participativa de la Comunidad Valenciana. “Fue un compromiso que adquirimos con la actual consellera cuando nos visitó este verano y que básicamente lo que va a suponer es que el Ayuntamiento de Orihuela pueda beneficiarse del impulso que el Consell está haciendo en participación ciudadana” ha apuntado Carolina Gracia.

Gracia ha expresado “va a ser un pleno nuevamente de gestión, donde, además, frente al ruido que otros quieren generar, lo que nosotros queremos trasladar es que este gobierno sigue desbloqueando, aportando y mejorando tanto las cuestiones internas del propio Ayuntamiento, pero también servicios tan básicos como los que hemos hablado en esta comparecencia”.