El equipo de gobierno socialista de Rojales ha «pasado» de la reclamación de información que le ha solicitado la Sindicatura de Agravios sobre una queja presentada ante esta institución por un particular sobre la protección de la legalidad urbanística en el campo de golf del municipio. Entre otras actuaciones, la queja cita la construcción de un aparcamiento de casi ocho mil metros cuadrados sobre el suelo del campo de golf, supuestamente sin que se haya modificado la clasificación del suelo no urbanizable común, ni su calificación de campo de golf a terciario. El Síndic Ángel Luna ha cerrado la queja sin recibir ni un solo documento de respuesta del área de Urbanismo de Rojales pese a que recordó al alcalde Antonio Pérez que estaba obligado a responder por escrito. Con lo que existe, asegura, el Síndic, una falta de colaboración al no haberse facilitado la información y la documentación solicitada, ni al principio del procedimiento, el 19 de mayo, ni el requerimiento posterior del 12 de julio, hasta cerrar la queja el 30 de agosto. Desatención por parte del Ayuntamiento de la que dará cuenta Luna en las Cortes Valencianas.

Fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Rojales han asegurado que todas las obras llevadas a cabo en los últimos meses en el golf y su entorno están autorizadas y son legales. Las mismas fuentes mantienen que no recae expediente municipal de infracción alguno sobre ninguna de las actuaciones. También señalan que los técnicos de Urbanismo están elaborando un informe de respuesta tanto a los escritos del particular como el Síndic. En este último caso pese a que la queja ya está cerrada formalmente. Las mismas fuentes no acertaron a concretar por qué los funcionarios optaron por no responder pese a que hay registradas cinco peticiones del particular desde mediados de 2021 y tres del Síndic. Rojales inicia las obras de mejora de un tramo de la avenida Justo Quesada Entre otras supuestas irregularidades las sucesivas denuncias del particular -cinco registradas en sede electrónica entre julio de 2021 y marzo de 2022 y después elevadas al Síndic- se recoge la construcción de ese aparcamiento sobre unos 8.000 metros cuadrados sobre el antiguo hoyo 9 del campo golf para dotar a la zona comercial. La documentación elevada al Síndic asegura que se ha actuado sobre suelo rústico. De ser así -algo que el Ayuntamiento no aclara- requeriría de un procedimiento más complejo que la solicitud de licencia de obra mayor. El aparcamiento se ha construido para dotar a una zona comercial que ahora abastece a buena parte de este sector de la urbanización. La queja también cita la reserva de unos cien metros cuadrados de la avenida del Teide -calzada y lo que correspondería a acera- para la ubicación de un aparcamiento privado con marquesina reservado. Las quejas al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, con técnicos funcionarios que conocen al detalle el plan urbanístico Ciudad Quesada y sus distintas fases de desarrollo, señalan además la ejecución de numerosos desmontes y acopios de tierra en el perímetro del campo de golf y la peligrosidad que esas obras suponen para los viandantes. Incide además en que toda la instalación deportiva, carezca de vallado de seguridad algo que entraña peligro con accidentes del terreno propios de los campos de golf como los lagos. Ciudad Quesada El campo de golf se fundó en 1989 y es uno de los más antiguos de la provincia. Está enclavado en Ciudad Quesada, una de las urbanizaciones más grandes de la Comunidad Valenciana -en torno a 15.000 viviendas-, que multiplican la extensión del casco urbano tradicional de Rojales. Comenzó a levantarse a finales de los años 70 por Justo Quesada, aunque se consolidó de la mano de la llegada del agua potable de la Mancomunidad de Canales del Taibilla desde 1984. Este promotor fue uno de los primeros de la provincia que explotó el modelo turístico residencial con la ocupación intensiva del suelo. La actividad inmobiliaria posterior fue desplegada por su familia a través de otras empresas -con proyectos urbanísticos en la misma zona desde hace 40 años. De la influencia de estas mercantiles en la administración local hablan, entre otros gestos, que el Ayuntamiento de Rojales le dedicara en vida a Justo Quesada el nombre de una de sus principales avenidas.