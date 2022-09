Un centenar de alumnos del grado superior de Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos y del grado medio de Video-disc jockey del Instituto Paco Ruiz de Bigastro pararon sus clases para pedir a la Conselleria de Educación que dote al centro del material electrónico y digital que se necesita para impartir los conocimientos de los diferentes módulos que conforman los dos años de formación. «Queremos material para poder aprender», «Sin material no podemos estudiar», han sido las reivindicaciones escuchados en el acto de protesta.

Las aulas de primero de ambos ciclos no cuentan con el equipamiento mínimo y en el segundo curso se está trabajando con equipos provisionales que no cuentan con las características idóneas para poder poner en prácticas los conocimientos curriculares adquiridos en el aula. La Conselleria ha informado al centro de que recibirá el equipamiento en junio de 2024: por eso los alumnos han salido a la calle, porque «ya han pasado un curso con material provisional y no pueden esperar dos cursos más».

El IES Paco Ruiz es uno de los tres centros educativos de la provincia que imparte estos dos ciclos formativos desde el año pasado. Ya en el curso 2021-22 el alumnado ya trabajó con materiales cedidos por otros institutos de la Comunidad Valenciana que imparten ciclos de la familia de Imagen y sonido y de otras empresas privadas. Este material prestado ha sido devuelto este curso y ahora el alumnado no tiene en el aula el material mínimo para poder realizar en buenas condiciones las prácticas de diseño y modelaje de elementos 3D, mesas de sonido para realizar ejercicios de mezclas o unas mesas decentes para tomar apuntes.

En diferentes ocasiones se ha notificado desde Conselleria que el material llegaría en determinadas fechas del curso 2021-22, pero a día de hoy el envío no ha sido ejecutado.

Desde el departamento de Imagen y Sonido del instituto se han realizado diferentes presupuestos de material e, incluso, solicitudes para recibir material de segunda mano procedente de los centros de formación de funcionario públicos del Labora y que "en teoría no está siendo utilizado a día de hoy y podría servir para hacer frente a las necesidades académicas que existen". También se presentó una solicitud para recibir ayudas del MMR.

15.000 euros y Labora

Educación, por su parte, ha indicado que ha comunicado al equipo directivo del IES Bigastro la llegada de material y fondos para esos ciclos. Por un lado, el instituto recibirá en breve un laboratorio de Imagen y Sonido donado por Servicio Valenciano de Empleo-Labora. Además, contará con 15.000 euros provenientes de la convocatoria de ayudas de la Dirección General de Formación Profesional para el mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones y el equipamiento relacionado con la impartición de ciclos formativos. Esta convocatoria se lanzó en agosto contempla ayudas de entre un mínimo de 5.000 y un máximo de 15.000 euros. La Dirección general de Formación Profesional publicará en octubre la concesión de las ayudas, pero ya ha comunicado al IES Bigastro que recibirá la ayuda máxima (15.000 euros).