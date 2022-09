El PP de Orihuela lleva al pleno la expulsión de Cs del gobierno local y la dimisión de Gracia

El grupo popular de Orihuela ha presentado una moción en el próximo pleno municipal, que se celebrará este jueves, para exigir el cese de los cinco concejales de Ciudadanos que conforman gobierno con el PSOE y la dimisión de la alcaldesa del municipio, Carolina Gracia.

La iniciativa solicita a la regidora que proceda a "expulsar del gobierno de forma inmediata" a los miembros de la formación naranja por "su vinculación y dependencia de las instrucciones del empresario José Alcántara, representante de Ciudadanos" y después presente su dimisión por "un deplorable suceso que reviste gravedad".

Los populares argumentan esta petición en base a que el pasado día 13 los miembros de la Comisión de Fiestas y vecinos de Correntías asistieron "estupefactos e incrédulos a un vergonzoso e indignante espectáculo" -describe el texto- que tuvo lugar en la pedanía con motivo de la cena de la morera con la que finalizaron las fiestas.

En concreto, según algunos asistentes, Alcántara, a quien "la alcaldesa reconoce como representante de Ciudadanos", estuvo lanzando "bravuconadas y muestras de falta de respeto contra anteriores miembros de distintos gobiernos de Orihuela y se empleó a fondo con la delegada del Consell en la provincia, Antonia Moreno", prosigue la moción, que califica los hechos de "lamentables" ante "el nivel de los insultos vertidos por el empresario", hasta el punto de que "llegó un momento en que uno de los asistentes decidió poner fin a la chulería del representante de Ciudadanos, ante la pasividad y consentimiento de la alcaldesa", que "prefirió adoptar una vez más la postura del avestruz".

Por contra, insiste, la regidora "hubiese dado una imagen de buena alcaldesa si hubiese cortado de raíz aquella vergonzosa situación y hubiese puesto a cada uno en su sitio". Sin embargo, lamenta el PP, "Gracia no sabe dónde está ni para lo que está", por lo que se encuentra en "un sitio que no merece y que no debería ocupar ni un día más".

En este sentido, recuerda que "la vara de alcaldesa no es un elemento decorativo para llevar en las procesiones", sino "el símbolo de la autoridad y de la representación que se debe ejercer durante las 24 horas del día los 365 días del año".

El PP también ha elevado al pleno una moción para instar al gobierno local a financiar mediante remanentes -o superávit- determinadas "obras necesarias". Cinco meses y medio después de presentar la moción de censura que finalmente desbancó del poder a los populares el pasado 25 de abril, el grupo municipal afea al bipartito que Orihuela siga sin presupuestos: "El gobierno desatascador no ha impulsado nada nuevo, y lo único que se está realizando son los proyectos que dejamos preparados".

Con unas cuentas prorrogadas desde 2018, las cuantías estás desactualizadas, lo que impide sacar adelante iniciativas y ajustarse a las necesidades. Por eso, la moción propone que, a cargo del remanente de 2021, se destinen 2,2 millones de euros para financiar el centro cívico de la Costa, así como una cantidad para financiar las obras conocidas como "alternativas de evacuación de aguas en episodios de lluvia en Molins", un millón para una nueva remesa del bono consumo en torno al periodo navideño, 500.000 euros para una nueva convocatoria de ayudas con destino a minimizar el impacto económico que la crisis energética está suponiendo sobre pequeños empresarios y autónomos y otros 500.000 para paliar los efectos del covid en la economía.

Un reflejo de las dificultades que tiene el municipio para abarcar inversiones por no disponer de un nuevo presupuesto es que el equipo de gobierno lleva al pleno cuatro modificaciones de crédito por un importe de 4,9 millones para gastos de personal y el pago de facturas de 2021. En este punto, el concejal Rafael Almagro (PP), anterior responsable de Hacienda, aclara que "a finales de octubre, con suerte, se podrán pagar esas facturas pendientes desde el año pasado", pese a que su área tenía el abono preparado en abril, cuando la moción de censura interrumpió el proceso.

Por su parte, Cambiemos ha presentado una moción para reducir los precios del servicio municipal de suministro de agua potable y alcantarillado a familias con rentas medias y bajas, así como a pequeñas y medianas empresas. La formación, que ha insistido en que este precio puede ser regulado a nivel local, ha recordado que se opuso a la subida "injustificada" y "permanente" que promovieron PP y Ciudadanos el año pasado.

En este sentido, la concejala María García Sandoval ha explicado su grupo "ha defendido siempre que el agua es un bien básico y un derecho fundamental, además de la necesidad de regular los precios de manera progresiva. Ante el escenario de elevada inflación en el que nos encontramos, entendemos que el gobierno local ha de llevar a cabo una rebaja y progresión de los precios del agua para proteger del impacto de la mayor subida de precios de los últimos treinta años".