La UTE Valoriza (Sacyr)-STV ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) de validar la adjudicación de la nueva contrata de recogida de residuos y limpieza viaria a favor de Acciona. Valoriza-STV fue la empresa que quedó en segundo lugar en puntuación en la baremación del concurso de recogida de residuos de Torrevieja

En ese recurso ante el TARC Valoriza-STV reclamaba ser la adjudicataria del servicio al considerar que su oferta se ajustaba con mucha más precisión a los pliegos frente a la de Acciona, que se hizo finalmente con el servicio por 365 millones de euros por un periodo de 15 años. En ese recurso se solicitaba la anulación de la decisión de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Torrevieja, algo que rechazó este tribunal de ámbito estatal. Acciona comenzó a prestarlo, por un canon anual que roza los 26 millones de euros, a principios del pasado mes de julio.

No hay muchos precedentes en los que un Tribunal Superior de Justicia haya tumbado una resolución en el ámbito en el que resuelve el TARC los recursos sobre contratos públicos, de competencia estatal y cuyas resoluciones suelen ser el final del camino para las empresas a la hora de litigar. Pero Sacyr ha optado por un camino desconocido desde el punto de vista judicial.

El recorrido judicial de esta iniciativa de Valoriza-STV es largo y no tendrá incidencia en la prestación del día a día del servicio en Torrevieja hasta que haya un fallo firme y definitivo, en caso de que le den la razón. Si el TSJCV asumiera la demanda, la sentencia podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Si en esa instancia logra anular el acuerdo del TARC podría reclamar tanto el lucro cesante por el periodo en el que no ha desplegado el contrato como asumir la prestación.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, matiza que el recurso de la UTE se dirige contra la decisión del TARC y no se demanda al Ayuntamiento. Esa resolución señalaba que el Ayuntamiento había tramitado correctamente todo el procedimiento de adjudicación. El recurso de Valoriza-STV ante el TARC señalaba supuestos incumplimientos del pliego de la oferta ganadora de la adjudicación, la de Acciona, y reclamaba al tribunal contractual que en cualquier caso se excluyera a esta última -la que resultó ganadora- porque incumplía el pliego de condiciones y no incorporaba en su oferta «todos los costes que llevan al precio global que ha ofertado para cada una de las partidas, lo que implica, como no puede ser de otra manera» el incumplimiento de los pliegos o normas por las que se rige un contrato público

Según señalaba el recurso de Valoriza el pliego especifica que las ofertas deben presentar un estudio económico detallado, un término que «implica tal y como dispone la RAE «y recuerda Valoriza, «tratar o referir algo por partes, minuciosa y circunstancialmente». Sin embargo el presentado por Acciona «no era en absoluto detallado, limitándose a recoger una serie de importes sin detalle ni desglose alguno, en una exigua tabla resumen», afirmaba esta empresa en su recurso. Esta circunstancia además fue advertida por el propio técnico del expediente, que indicaba que la oferta de Acciona no era en nada precisa a la hora de detallar el componente económico, sin «que la mesa de Contratación lo tuviera en cuenta».