Los servicios de bar-cafetería de las casas de la Tercera Edad del centro de Torrevieja, en San Pascual y Pedro Lorca, siguen cerrados 40 meses después. Su reapertura fue una de las promesas electorales del alcalde Eduardo Dolón (PP) parte este mandato. El Ayuntamiento cerró todos los locales de la red municipal en el anterior mandato porque detectó que prestaban el servicio sin ningún tipo de soporte legal.

Los populares, que respaldaron una manifestación para exigir esa apertura, no han logrado adjudicar un contrato que interese a los licitadores. Algo que no depende de la voluntad política si no de la ley de Contratos, -en el anterior mandato y ahora-.

El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper reprochó a Dolón en el último pleno el «fiasco» del incumplimiento de la promesa. Y reprochó a la edil del área Inmaculada Montesinos que hayan pasado 244 días desde que indicara en el pleno que «mañana» se resolvería y 32 semanas desde el «como mucho la semana que vienes».

La concejala Montesinos leyó una respuesta en la sesión del jueves pasado en la que achacaba la responsabilidad del cierre, al cabo de tres años y medio de su gestión, al anterior mandato y dijo que espera que estén reabiertas antes de mayo de 2023. El Ayuntamiento sí ha reabierto el bar el Centro Municipal de Ocio -macrodiscoteca de la tercera edad-, el del centro de la Tercera Edad del Acequión y Centro de la Tercera Edad de La Mata.