Demasiado ruido hasta para el PSPV. El secretario general del PSOE de Torrevieja, Andrés Navarro, ha aplazado su decisión de destituir a su secretario de Organización, Andrés Antón, a petición de la dirección autonómica del partido. No porque haya cambiado de opinión sino porque no le dejan. Navarro acudió el pasado viernes a una reunión con el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz. Pensaba que era una reunión a dos, e incluso confirmó antes con Muñoz y con el propio Antón que iba a ser a así pero, ya en València, se encontró con que Antón también había sido convocado -un día antes había disculpado su ausencia en el pleno ordinario por encontrarse indispuesto-. En el encuentro Muñoz garantizó que Navarro sería el candidato a la Alcaldía pero pidió que no formalizara su decisión de destituir a Antón. Éste por su parte aseguró que no iba a presentarse a las primarias si Navarro decide repetir como candidato, e incluso que tampoco estaría en su lista.