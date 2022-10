La rehabilitación de las norias gemelas de Orihuela se vuelve a retrasar a 2023

Las obras de rehabilitación de las norias gemelas Moquita y Pando de Orihuela tendrán que esperar a 2023, pese a que el Ayuntamiento manifestó a finales de junio que se iniciarían las actuaciones antes de septiembre. El propio contrato determina que deben acometerse en época estival por el riesgo de avenidas.

Tras la moción de censura, el pasado 25 de abril, el equipo de gobierno puso este proyecto como uno de sus primeros objetivos, aunque ya entonces advirtió de que faltaba la dirección facultativa, un requisito imprescindible para proceder a la ejecución. El pleno del mes de mayo, el primero con el nuevo bipartito conformado por PSOE y Ciudadanos, aprobó una modificación de crédito a cargo de los remanentes -o superávit- de 1,4 millones de euros para, entre otras cuestiones, incluir la contratación de la dirección de las obras. De esta forma, se asignaron 420.104 euros para la consolidación del proyecto.

Sin embargo, según el expediente, al que ha tenido acceso este periódico, el trámite para licitar la dirección facultativa de las obras con el objetivo de que empezaran el pasado verano no comenzó hasta el 22 de julio, cuando desde el área de contratación se emitió el pliego de cláusulas para la licitación de la dirección de obras.

Con todo, para agilizar el proceso la administración tiene la opción de recurrir a sus propios técnicos sin la necesidad de recurrir a un concurso al que opten varias empresas. De hecho, el 27 de julio el secretario del Ayuntamiento emitió un informe desfavorable precisamente argumentando que se debe justificar la carencia de medios suficientes por parte del Consistorio.

Poco después, el 5 de agosto, José Aix, como concejal de Patrimonio, emite un informe de insuficiencia de medios: "Debido al gran volumen de trabajo en esta Concejalía no se dispone de personal para la realización del servicio requerido, por lo que se procede a la realización del contrato".

No obstante, el 17 de agosto la asesoría jurídica vuelve a realizar un nuevo informe desfavorable, insistiendo en que "el informe de insuficiencia de medios debe ser emitido de forma motivada suficiente". Más de un mes más tarde, el 27 de septiembre, es un técnico de Patrimonio el que lo justifica, añadiendo al argumento que expuso Aix que no hay medios materiales ni técnicos, además de no contar con los preceptivos seguros de responsabilidad civil necesarios para la realización del servicio que se quiere contratar.

Ese mismo día, el mismo técnico registra otro informe, en este caso de estabilidad presupuestaria, en el que detalla que el contrato producirá unos gastos de 12.100 euros en los presupuestos futuros de la entidad. Al día siguiente, el secretario resuelve un informe, ahora sí, favorable. Y ya el 30 de septiembre, el informe jurídico del área de contratación desglosa que el importe de la licitación es de 10.000 euros más 2.100 en concepto de IVA. Asimismo, especifica que el plazo de entrega del proyecto de dirección de obra será de cuatro meses, un periodo dilatado teniendo en cuenta que es el mismo tiempo que se da para la ejecución de la rehabilitación. Con todo, los licitadores podrán reducir ese plazo en sus ofertas hasta tres semanas como máximo.

También consta en el expediente que el antecesor de Aix, el concejal Rafael Almagro (PP), firmó en junio de 2021 el documento para habilitar la dirección de obra, algo que volvió a hacer antes de dejar el cargo en abril. El edil popular, como hizo en el pleno en el que se aprobó un nuevo crédito, insiste en que dejó todo encarrilado y reservó 490.000 euros para lo que denomina su "proyecto estrella".

El proceso para poner en valor este símbolo del regadío se inició hace cuatro años, pero no fue hasta junio de 2020 cuando salió a licitación y luego tuvieron que pasar 13 meses más para que se adjudicaran, por 419.000 euros, a la empresa Doalco, que redujo en 74.000 euros el precio inicial de licitación, acortó el plazo de ejecución a cuatro meses e incorporó la mejora de motorización de la noria Moquita.

Lo cierto es que el año pasado este relevante patrimonio situado en el río, en el límite con la Región de Murcia, cumplía su 150 aniversario (aunque hunden sus raíces en los siglos XIII y XIV, las actuales estructuras de hierro son de 1871) sin que estuvieran reparadas ni funcionando. Ya entonces el anterior equipo de gobierno afirmó que las obras se llevarían a cabo este pasado febrero. El nuevo bipartito aseguró que en verano, y ahora habrá que esperar para ver si finalmente se realizarán una vez que pase la época de lluvias, justo antes de las elecciones.