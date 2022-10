Ximo Puig ha inaugurado este miércoles la nueva lonja pesquera de Torrevieja. La puesta en marcha de esta infraestructura permitirá al concesionario privado de la nueva zona de ocio comenzar las obras de transformación del recinto portuario. El área resultante contará con un aparcamiento subterráneo y una zona de hostelería con cines y restauración entre otros equipamientos.

Puig ha encabezado la representación institucional del acto junto al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y el empresario que lidera al grupo de firmas que se han adjudicado la concesión por 50 años, Enrique Riquelme. El president de la Generalitat ha asegurado que estas actuaciones urbanísticas y la puesta en funcionamiento de la nueva Lonja de pescadores “transformarán la fachada marítima de esta ciudad y tendrán un efecto tractor en la economía y el empleo de la comarca de la Vega Baja”.

A la inauguración también ha acudido la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, además de numerosos cargos públicos socialistas y del Partido Popular de la Vega Baja, en el ambiente de sintonía que genera este proyecto multimillonario en ambas formaciones. Son 20 millones de inversión que se van a incrementar con el aumento de los precios y suministros.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha calificado de ejemplo de “éxito” la colaboración público-privada que ha posibilitado la apertura de la nueva lonja, y en idéntico argumento ha insistido también Dolón. Puig recordó que entre las actuaciones previstas figura la "construcción de una gran zona pública de más de 80.000 metros cuadrados", en la que el ocio y la tradición pesquera “se impulsarán mutuamente”, ha asegurado.

El presidente ha destacado que el proyecto del puerto de Torrevieja “es un nuevo símbolo de modernidad en armonía con la tradición” que también impulsará el turismo residencial, que a su vez tendrá un efecto positivo sobre el resto de sectores económicos, “desde la construcción al comercio”.

Puig ha reiterado el apoyo de la Generalitat al sector pesquero, especialmente ante las dificultades provocadas por la inflación y la emergencia energética, con medidas como la supresión de las tasas para el uso de las lonjas. Ha asegurado que la de Torrevieja es la segunda lonja pesquera por facturación, y ha considerado “justo” regenerar este espacio que consolidará Torrevieja como “centro de comercialización de pescado azul”, al que se sumará una futura granja marina, que acaba de pasar el trámite ambiental favorable, y que a su juicio impulsará las actividades pesqueras del puerto.

El empresario Enrique Riquelme ha agradecido a la Generalitat, al Ayuntamiento y a la Cofradía su colaboración para que el proyecto, iniciado en marzo, y terminado en tiempo récord pese a las dificultades, se haya podido abordar manteniendo además los requisitos de calidad de la propuesta inicial de a la administración autonómica. En este sentido ha dado las gracias a sus socios en la concesión Miguel y Ángel Vigara, Patricia y Antonio Quesada y José Aguilar por decidir "seguir adelante e incluso acelerar el proyecto" pese a las dificultades sobrevenidas con la nueva coyuntura internacional.

La realidad sin embargo muestra que ya no quedan barcos de cerco -centrados en la captura de boquerón y sardina- en Torrevieja. La bahía torrevejense y los servicios de la lonja, con la subasta y puntos de amarre, dotación de hielo y combustible, dan sobre todo cobertura a embarcaciones que proceden de la Región de Murcia, Almería y Málaga. Solo faena un barco de arrastre con patrón de la ciudad, que realiza la venta de sus capturas en Santa Pola, mientras se mantienen unos pocos "tresmalleros" o barcos de artes menores donde trabajan todavía algunos pescadores de la ciudad.

Pero este miércoles la jornada de discursos era para inaugurar la edificación destinada a la nueva lonja y su espacio de tránsito para la actividad comercial que genera. Ocupa una superficie de 1.775 metros cuadrados y se ubica junto a la actual Fábrica de Hielo. La instalación incluye un observatorio para que el público pueda asistir y disfrutar de la subasta de pescado y en total ha contado con un presupuesto de cerca de dos millones de euros.

Además de la apertura de la nueva lonja, las actuaciones han consistido en la reubicación de la zona pesquera a un nuevo espacio con una superficie aproximada de 12.800 metros cuadrados, en la que se incluye las casetas de pertrechos y una nueva cantina, así como una zona de aparcamiento en el muelle junto al dique de Levante del puerto. Destaca la zona de observación de la subasta elevada sobre la nave principal y preparada -según se ha anunciado-, como acceso libre a quienes quieran observar el proceso de descarga y compra venta del pescado en un uso turístico de las instalaciones hasta ahora inédito y que está por ver si la Cofradía de Pescadores podrá gestionar con éxito. Toda la superficie renovada es la que ahora puede explotar el concesionario a lo largo de la explanada del puerto.

Las nuevas edificaciones, instalaciones y servicios se han realizado mejorando la eficiencia energética, y accesibilidad, y primando la innovación y la calidad. Además, se ha apostado por una iluminación sostenible, con la instalación de una cubierta parcialmente traslúcida para dar luz natural al interior, así como de paneles fotovoltaicos.

La concesionaria, formado por varios socios empresariales del sector inmobiliario y servicios de la Vega Baja encabezados por Enrique Riquelme, comenzará las obras del grueso de su concesión de forma inmediata. Ya está cerrado al público el aparcamiento a cielo abierto con lo que durante los próximos meses se pierden más de 300 plazas de parking en el centro de la ciudad. La lonja y la subasta no podrá ponerse en marcha esta semana porque entre otras cosas el traslado no ha comenzado y, entre otros equipamientos, las pantallas de la subasta no están instaladas.

Llamada a la participación

Al acto han acudido una gran cantidad de vecinos de Torrevieja, animados sin duda por la convocatoria que el alcalde Eduardo Dolón había realizado insistentemente a través de mensajería móvil instando a estar presentes en la inauguración. Y no ha desaprovechado la ocasión de añadir el lema del equipo de gobierno "por y para Torrevieja", pese a la promoción privada de la remodelación. La que se ha inaugurado es la única obra pública de entidad que se ha puesto en marcha en Torrevieja en este mandato, aunque del Ayuntamiento solo haya dado el visto bueno a la licencia de obras, y está trabajando desde hace meses desde el punto de vista urbanístico en la parte del proyecto municipal, con la rehabilitación del paseo de La Libertad, y la remodelación del tráfico de la fachada marítima, entre otras actuaciones.

Usuarios del departamento de salud de Torrevieja y miembros de la plataforma Sanidad Excelente, que hace unos días pedían con contundencia en la calle la dimisión de Ximo Puig por la gestión de la Conselleria de Sanidad del departamento de salud y el Hospital Universitario, no han podido hacer acto de presencia. Han perdido una oportunidad de oro para hacer oír su visceral rechazo a la gestión directa de la Conselleria de Sanidad y su deseo de que "vuelva Ribera" expresado a diario en redes sociales y notas de prensa. Pero había este miércoles intereses prioritarios "por y para Torrevieja" que estaban por encima de esas reivindicaciones. No tocaba.