Enrique García Aromi solicitó en junio de 2021 en la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrevieja una declaración responsable para hacer unas pequeñas obras en su casa -la ubicación de techo de pladur en un pasillo-. Un trámite que sirve para autorizar actuaciones sin licencia de obra y un acto de buena fe, porque la mayor parte de vecinos ni siquiera solicitan ese permiso al municipio para obras de tan poca entidad.

Pero Enrique García quería que no quedara duda alguna de que contaba con autorización. Para cerrar el trámite con éxito solicitó la carta de pago que le llegó poco después: 1,5 euros por el impuesto de construcciones -lo que ilustra hasta qué punto era limitado el presupuesto total- y 96 por «tasas urbanísticas». Algo que sí escamó al solicitante. Decidió sin embargo que lo pagaría y solicitó un aplazamiento. Entre que se lo aceptaban o no, sin que el Ayuntamiento le respondiera y sin poder empezar la obra, no fuera que encima le sancionaran por actuar sin pagar la tasa, averiguó que la ordenanza fiscal que regula las tasas urbanísticas desde 2014 exime de su pago por obras con una declaración responsable. Solo están sujetas al abono las que requieran de una licencia de obra menor o mayor.

El vecino advirtió de este hecho a los servicios urbanísticos del Ayuntamiento. Los funcionarios, además de mostrar cierta sorpresa por el hecho de que hubiera cumplido con la legislación y hubiera solicitado una declaración responsable, no acertaron a contestarle su duda sobre la tasa. Solo indicaron que las tasas responden al uso de la vía pública por ejemplo por la ubicación de contenedores de escombros. Que no era el caso.

La famosa ordenanza dice en su apartado dos, artículo 2 , que «no estarán sujetos a la tasa las obras de mero ornato, conservación y reparación que se realicen en el interior de las viviendas». García Aromi insistió, pero en el área de Urbanismo seguían sin aclararse. Finalmente, en julio de 2021 presentó un recurso ante la administración para advertir del error y que quedara en suspenso el cobro. Pero a fecha de hoy todavía no ha recibido respuesta.

Como los funcionarios no veían más allá del automatismo de cobrar la tasa, fuera declaración responsable o licencia, y la administración no respondía al recurso, el afectado acabó por denunciar ese empeño municipal ante la Sindicatura de Agravios. No porque pretendieran cobrársela a él, que todavía no la ha pagado a la espera de que el Ayuntamiento responda, sino porque sospecha que muchos vecinos en la misma situación la habrán abonado desde que entró en vigor la ordenanza que regula esas tasas públicas en 2014, sin que haya advertido de la supuesta irregularidad. «¿Cuánta gente habrá pagado? ¿Podrían reclamar al Ayuntamiento?», se pregunta.

El Ayuntamiento se limitó a contestar al defensor del pueblo valenciano que el solicitante solo había pagado el euro y medio del impuesto de construcciones, sin hacer alusión al asunto mollar de la denuncia: Por qué se le exigió por escrito y con un lenguaje administrativo bastante imperativo que pagara la tasa. Como en otras ocasiones, la respuesta está firmada por el director general de Urbanismo y Proyectos, máximo responsable del área que dirige el alcalde Eduardo Dolón. Ese informe seguía sin aclarar a Ángel Luna por qué el Ayuntamiento no ha respondido el recurso del vecino.

Como también es habitual en el caso de las quejas que abre el Síndic en el Ayuntamiento, la queja se cerró después de que la institución esperara sin éxito un nuevo informe que aclarara la información solicitada y reconociendo el derecho del vecino a recibir una respuesta de la administración. Se archivó con la advertencia de que el municipio será señalado en las Cortes Valencianas por hacer caso omiso de sus peticiones de colaboración para trasladar información. En el último pleno el alcalde Dolón, a preguntas de Los Verdes, aseguró que los servicios municipales trabajan por resolver la petición de información de una queja que está cerrada.