El departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Torrevieja ha informado los detalles de la reapertura de la Escuela de Canto Coral y la Escuela de Pulso y Púa. Y ha recordado que llevaban cerradas seis años. Más allá de la denominación de "municipal" será realizada en su integridad y por contrato limitado a tres años a una empresa externa.

La información municipal no menciona su coste para las arcas municipales, que asumirá el presupuesto del Patronato Municipal de Habaneras: 123.000 euros al año para el caso de la Escuela de Canto Coral y 24.000 para le Escuela de Pulso y Púa. La mayor parte del presupuesto, adjudicado a la empresa Be Magic, se destina a la contratación de profesores.

Al lote 1 del contrato, para el servicio de la Escuela de Canto Coral, se presentaron dos empresas. Be Magic resultó ganadora porque la mesa de contratación estimó que la empresa balear que también presentó oferta no cumplió con la documentación. Be Magic ha sido la única firma -según la información pública del contrato- que se ha presentado al segundo lote. Y se lo adjudicado también.

El concejal de Cultura Antonio Quesada, ha explicado que a partir del próximo martes, 11 de octubre, en el Museo de la Habanera, sito en la Plaza de la Estación, se podrán inscribir todos los niños y jóvenes entre 8 y 18 años que deseen formar parte de esta tradicional Escuela Municipal de Pulso y Púa, los martes (de 18:00 a 19:00 horas) y los sábados (de 12:00 a 13:30 horas).

Por su parte, las pruebas de ingreso para nuevos alumnos de la Escuela Coral Municipal de Torrevieja, en edades comprendidas entre 4 y 25 años, se realizarán el sábado, 29 de octubre, de 10:00 a 11:30 horas en el Palacio de la Música; mientras que la recogida de inscripciones y matrícula de los antiguos alumnos será también el sábado, 29 de octubre, en horario de 10:00 a 11:00 horas.

La Escuela Coral Municipal, que el "pasado curso" tuvo un total de 110 alumnos, va a contar en total con cinco profesoras, mientras que la Escuela de Pulso y Púa tendrá con dos profesores.

El curso pasado de la Escuela de Canto Coral fue improvisado -empezó en enero y terminó en junio de este año- por el Ayuntamiento a través del área de Educación con una aportación de 14.000 euros de Agamed.

La estructura de la Escuela Coral Municipal cuenta con tres grupos:

-Minueto A: de 4 a 7 años.

-Coro Infantil (Rondó): de 7 a 12 años.

-Coro Juvenil (Sinfonía): a partir de 12 años.

Según el gobierno local la Escuela de Canto Coral se fundó en el año 2002. Desde entonces se han formado a cientos de niños y jóvenes, muchos de los cuales se han dedicado posteriormente a la música de manera profesional y, actualmente, se han convertido en cantantes de prestigio. En la escuela los alumnos reciben una sólida formación musical enfocada al canto coral, con sesiones de técnica vocal y lenguaje musical.