El Tribunal Constitucional tumbó el pasado octubre la fórmula para calcular el gravamen. Y el Ayuntamiento ha dado la razón de forma casi automática a todos los afectados que hubieran recurrido el gravamen antes de la decisión del Tribunal Constitucional, tanto por la vía del recurso ante la administración local, como los que ya habían llegado al juzgado de Lo Contencioso. Son en total 3.920.000 euros desde el pasado mes de enero. 3.447.548 euros corresponden a la gestión delegada de devolución de SUMA, que el organismo autónomo de la Diputación Provincial tiene delegado desde 2018. Son unos 800 casos tramitados desde el pasado mes de enero.

Mientras que el Ayuntamiento, a través de la dirección de la Asesoría Jurídica, con el respaldo de funcionarios del área Económica Municipal, ha hecho efectivo el reintegro de otros 472.546 euros de 112 procedimientos por el cobro del impuesto municipal de casos recurridos antes de 2018.

El concejal de Hacienda, Domingo Paredes (PP) indica que una vez que se confirmó tanto la sentencia que invalidaba cómo se estaba liquidando el impuesto como la nueva fórmula de cálculo, el Ayuntamiento se puso en marcha para asumir todas las devoluciones y que se hubieran presentado dentro del plazo legal.

Paredes indicó que los reintegros se adscriben al capítulo de ingresos del presupuesto -reduciéndolo- y se están pagando con los remanentes de tesorería de 2021 -el superávit-. El Ayuntamiento insistió a principios de año a SUMA para que agilizara los trámites. El organismo percibe en torno al 20% por liquidar impuestos pero nada por tramitar devoluciones.

¿Por qué el volumen de devoluciones es millonario? Torrevieja es uno de los diez municipios de España en los que más repercusión tenía la recaudación del impuesto -por delante de las ciudades de Alicante, Sevilla o València-, por su enorme planta de vivienda de segunda mano con una intensa actividad de compra y venta de inmuebles. La petición de devoluciones es proporcional a ese mercado. El equipo de gobierno reconoce que se está dando una circunstancia inédita en la contabilidad municipal.

Al hecho de tener que devolver esta cantidad millonaria se ha sumado el escaso nivel de recaudación del impuesto. Si la previsión en los presupuestos de 2021, prorrogados a este ejercicio, recogían la recaudación de 20 millones por el impuesto, apenas se han superado los dos en los primeros seis meses de este año.

El trabajo que está desarrollando SUMA para llevar a cabo esa devolución está afectando a la ejecución de la recaudación, pero la principal causa del hundimiento de este ingreso municipal, que se había convertido en la segunda fuente ingresos de las arcas municipales -el 30% del total-, solo por detrás del IBI, está relacionado, sobre todo, con la modificación del cálculo del impuesto.

Afectados esperan desde hace meses una solución sin recibir una respuesta

Los números que traslada el Ayuntamiento sobre la gestión de la devolución del impuesto contrastan con casos concretos que esperan desde hace meses que les llegue el turno, cuando, aseguran cuentan con todos los requisitos para que el reingreso sea automático. El despacho de abogados Afeplus reclama la aplicación la sentencia del 26 de octubre de 2021 del Tribunal Constitucional sobre un procedimiento concreto de una empresa desde principios de año. Este despacho ya reclamaba en 2019 que el Ayuntamiento reconociera un error en la determinación de la base imponible del impuesto para unos clientes a los que se les impuso un pago de más de 30.000 €.

El Ayuntamiento mantiene que gestiona por estricto orden de notificación si el procedimiento es judicial, como en este caso. La misma fuente letrada cuestiona que el Ayuntamiento no se haya allanado como «asegura que está haciendo» con todos los que tienen derecho a la devolución.

El concejal de Hacienda, Domingo Paredes insiste en que si el juzgado no ha notificado el Ayuntamiento, el municipio no puede actuar. El despacho replica, que en la misma situación tienen que estar muchos afectados, y mantiene que el procedimiento está notificado al municipio y desconoce el motivo por el que no se allana. Paredes añade que Torrevieja cuenta con remanentes de tesorería para abonar las devoluciones, además consignadas en el presupuesto para este uso y que no se están retrasando por motivos económicos. Además hay que seguir exclusivamente el orden de llegada de las notificaciones.

Afeplus reitera que cuanto más tarde el Ayuntamiento en gestionar la devolución más intereses de demora deberá abonar -17.000 euros para este procedimiento-. «Al fin y al cabo el dinero de que se devuelve es de los afectados. Pero el que se paga por los intereses es de todos los vecinos de Torrevieja. Si fuera de los cargos públicos esto iría más rápido». Y anticipa la interposición de una queja al Síndic de Greuges por la falta de respuesta municipal.