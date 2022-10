Cambiemos ha señalado que "el exceso y mala gestión de contrataciones mediante los métodos de adjudicación directa o contratos menores es un mal endémico del Ayuntamiento". Según la formación, que el pasado 25 de abril apoyó la moción de censura de PSOE y Ciudadanos para desalojar al PP del poder y hacer alcaldesa a la socialista Carolina Gracia, tanto los populares como la formación naranja "desde 2015 vienen desplegando políticas de contratación opacas y que parecen más pensadas para aumentar el lucro de determinadas empresas antes que para garantizar la calidad de los servicios externalizados".

En este sentido, ha manifestado que "el nuevo gobierno local, o al menos la mitad de él, tiene que empezar a poner coto a estas prácticas". Por ello, ha pedido a Gracia que constituya la comisión de vigilancia de la contratación que se aprobó en el pleno de marzo a propuesta de Cambiemos.

Pese a que han transcurrido siete meses, aún no se ha puesto en marcha, para lo que es necesario que la alcaldesa realice una primera convocatoria con todos los grupos políticos para designar a los concejales que formarán parte de ella y determinar la periodicidad de las reuniones. "Este instrumento debe servir para arrojar luz sobre estos contratos y otros de mayor entidad, porque es la única manera de velar por el buen empleo del dinero público", ha puntualizado.

En concreto, la última denuncia de Cambiemos, que ya en el anterior mandato de PP y Ciudadanos puso la lupa sobre este asunto, se refiere a "una contratación anómala por parte de las concejalías de Urbanismo y Seguridad Ciudadana", ambas en poder de la formación naranja, para realizar el censo de vados en Orihuela Costa. Con todo, fuentes del bipartito han manifestado a este periódico que este expediente se ha tramitado exclusivamente por parte de Urbanismo.

Cambiemos ha desvelado "una posible irregularidad" al llevarse a cabo un procedimiento negociado sin publicidad, "un procedimiento legal pero que, según se gestione, puede ser un instrumento útil para el municipio o solo para el negocio de unos pocos", ha incidido el concejal Javier Gracia.

Es decir, al tratarse de una cuantía menor -en este caso, de 18.000 euros-, Urbanismo ha pedido presupuestos a tres empresas entre las que se elegiría la adjudicataria, con la particularidad de que una de ellas se encarga de la instalación de parques infantiles y mobiliario urbano, por lo que ni siquiera ha contestado al no dedicarse a la actividad objeto del contrato, y las otras dos están administradas por la misma persona, según Cambiemos.

Además de que no es una licitación, se da la situación de que "estas dos empresas no se van a hacer la competencia por estar gestionadas por la misma persona", ha subrayado Gracia, que además ha añadido que "se están violando los principios de libre concurrencia y de eficiencia en el empleo del dinero público", de manera que "si se hubieran pedido ofertas a empresas que no están relacionadas entre sí podría ser que el montante final hubiera sido menor, beneficiando así a las arcas públicas".

Finalmente, se ha elegido a una de esas dos mercantiles, que tiene un plazo de tres meses desde la firma del contrato para entregar los trabajos.

Gracia también ha recordado que cuando se anunciaron estos trabajos el Ayuntamiento dijo que los realizaría la Policía Local sin necesidad de contratar a una empresa externa. Sin embargo, la administración local justifica esta decisión por la falta de recursos. El expediente detalla que "dadas las necesidades de este Ayuntamiento de disponer y actualizar la relación de vados en el municipio de Orihuela, en concreto, en la franja litoral, se hace necesario realizar un trabajo de campo en la zona de actuación, consistente en la realización de un inventario de vados que actualmente están en servicio, discriminando aquellos que disponen de placas legales (chapas identificativas) y aquellos que no; así como la localización de vados antiguos o desactualizados".

Ya en 2011, el Ayuntamiento detectó un fraude masivo en el pago de vados y el uso de placas falsas, sin que se controlara la recaudación, que solo en el casco urbano suponía 80.000 euros que las arcas públicas dejaban de ingresar. Poco después, Urbanismo decidió cambiar el diseño para evidenciar las falsas, obligando a renovar la señal a los 1.364 propietarios que sí abonan la tasa y denunciando por falsificación de documento público a quienes tuvieran copias fraudulentas.

Fue a finales de 2019 cuando José Aix, como concejal de Urbanismo, anunció que se revisarían todos los vados para retirar las placas de los que no pagan. El edil aseguró entonces haber recibido numerosas quejas de vecinos por esta circunstancia, sobre todo en Orihuela Costa, donde se han detectado rebajes de aceras y placas de vado en cocheras que no están al corriente del pago y que usan esa reserva de espacio para no permitir que pueda aparcar otro vehículo.

En ese momento, Aix dijo que pondría en marcha una inspección sobre el terreno que llevaría a cabo la brigada de la Policía Local para comprobar cada uno de los vados que hay en el municipio, con especial atención en el litoral, donde más irregularidades se han detectado.