La concejal y portavoz de Ciudadanos, Pilar Gómez Magán anunció este viernes que deja su acta de concejal y se da de baja en la formación naranja. Va a asumir en interinidad una plaza de fiscal en Burgos. Algo incompatible con un cargo público y con la militancia en un partido político. Gómez Magán, abogada con despacho en Torrevieja, fue elegida como concejal en las elecciones de 2015. Los dos concejales que logró la formación en aquellos comicios fueron la llave de gobierno para el primer mandato en minoría de la izquierda en 25 años.

La insistencia de Gómez Magán en el tiempo que ha ejercido como portavoz ha sido relevante a la hora de que Torrevieja cuente desde hace unas semanas con una delegación con sede física de la UNED. Durante estos años se ha visto inmersa en las intrigas internas, gestoras y falta de criterio en la toma de decisiones de un partido ahora en caída libre. La edil, emocionada, agradeció el trabajo de los medios de comunicación durante este tiempo y el de los compañeros de Corporación.

Dijo que la asumir la plaza del Ministerio Fiscal era una oportunidad que no podía dejar escapar, como «ya me ha pasado otras veces y me he arrepentido». Gómez no hará efectiva su renuncia hasta el domingo puesto que tenía confirmada su asistencia a algunos actos en su condición de cargo público.

Le da el relevo en el cargo Carlos Hurtado. El segundo en la lista de la candidatura de Ciudadanos de 2019, que confirmó ayer a INFORMACIÓN que va a asumir el cargo por «responsabilidad». «Me ha pillado de sorpresa y en un principio tenía algunas dudas pero creo que tengo que asumir el cargo pese a que me desvinculé un poco después de la campaña electoral de 2019», indicó. Y asumiendo por anticipado la situación de un partido casi en proceso de disolución. Hurtado aclaró asumirá el cargo público sin dedicación exclusiva puesto que tiene que compatibilizar la concejalía con su trabajo.