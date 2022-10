"Me voy al final del mandato, ser político es muy sacrificado y lo más negativo es perder amigos"

PREGUNTA: ¿Esta decisión la ha tomado usted o le han obligado?

RESPUESTA: Ya soy "mayorcico". Me voy al final del mandato, he visto que ha llegado la ocasión. Soy concejal desde 2015 y más de 25 años afiliado al PP. Lo tenía decidido. Es muy sacrificado. Exige una dedicación las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año. Sin descanso. Es un servicio. Desgasta mucho, y eso que con las adversidades me crezco, pero es mucha exposición y tensión. Lo más negativo, que es no lo recuperaré, es que he perdido amigos. Con todo, ha sido un periodo de mi vida satisfactorio, gratificante e ilusionante. Como experiencia es impresionante.

P: Este anuncio llega una semana después de que Emilio Bascuñana dijera que daba un paso a un lado.

R: Emilio y yo somos primos. Desde el colegio hemos sido muy inquietos. Incluso, en la adolescencia nos embarcamos en proyectos que nos dieron visibilidad social, como la fundación y la buena gestión de Cruz Roja en Orihuela, que llegó a ser referente en la provincia.

P: ¿Cómo valora estos casi dos mandatos?

R: Hemos hecho un muy buen trabajo por parte de todos los compañeros que han pasado por las concejalías, donde se han hecho verdaderas maravillas. Cogimos un Ayuntamiento que estaba en la ruina no solo económica sino hasta física, en unas condiciones lamentables, con muchos problemas en recursos humanos y en la hacienda local. Lo dejamos en muy buenas condiciones. Se le ha dado una vuelta al Ayuntamiento, que se ha modernizado en todas las parcelas. Se han hecho actuaciones que tal vez ahora no pero se valorarán cuanto más vaya pasando el tiempo. Van a ir saliendo proyectos que son el fruto de todo el trabajo desde 2015. También hemos conseguido volver a dar visibilidad a Orihuela, que estaba de puertas para adentro. En estos casi ocho años hemos puesto a Orihuela en el mapa de España, procurando estar en todos los foros.

P: ¿De qué se siente más satisfecho?

R: Hay muchas satisfacciones. De lo que más orgulloso me siento es de lograr que nos devolvieran los antiguos juzgados y de haber conseguido expropiar los terrenos para la ampliación del IES Tháder. Fue dificultoso a más no poder porque desde Urbanismo y el propietario, amigo de Ciudadanos, boicotearon todo lo que pudieron y más, aunque ahora José Aix vaya a hacerse fotos. También de la parada del AVE tras unas negociaciones complicadas con ADIF.

P: ¿Tiene alguna espina clavada?

R: Espinas tengo muchas. La más significativa no haber visto el Palacio de Rubalcava con las obras avanzadas o por lo menos ya comenzadas. El proyecto comenzó en 2015, al igual que el Centro de Emergencias de la Costa, que tras una inversión de casi 5 millones y muchas negociaciones se ha abierto hace poco.

P: ¿La política oriolana goza de buena salud?

R: Está mal. En Orihuela hay que tomar un camino. Su futuro no puede depender de un empresario, José Alcántara. Tanto PP como PSOE se tienen que sentar y ver la manera de salir de esta trampa y telaraña. Salir sin que sea él el que con dos o tres concejales manda.

P: ¿Abogaría por un pacto entre PP y PSOE?

R: Por supuesto. Emilio lo intentó en 2015 y en 2019, y se les ofrecieron concejalías. Con el PSOE de [Carolina] Gracia no va a ser posible, seguro. Sí con Antonia Moreno o Antonio Zapata. Gracia se ha echado en brazos de Alcántara. En mayo va a intentar volver al tripartito o al bipartito, si le salen las cuentas.

P: ¿Gobernar con Ciudadanos ha sido su peor pesadilla?

R: Ha sido frustrante que se pierdan oportunidades. Te lamentas de ver cómo hay gente que mira más por su interés particular que por el general.

P: ¿Qué futuro le augura a la formación naranja?

R: Ciudadanos tiende a desaparecer. Está en un proceso de refundación. Los dirigentes de Orihuela valorarán lo que más resultado les dé. Si les interesa se presentarán con Ciudadanos y si no con CLR.

P: ¿Qué consejos le daría a los que llegan?

R: Me voy por no dar consejos. Pepe [Vegara] es una persona muy preparada, precisamente porque viene del mundo empresarial y asociativo y conoce la administración. Eso te da un bagaje y una experiencia. Hacerse su equipo es fundamental.

P: ¿Se van a marchar, como usted, todos los que formaron el equipo de Bascuñana?

R: No quiera Dios. La gestión de [Víctor] Valverde merece una medalla. Pensaba que iba a ser una de las personas que valoraran como candidato.

P: Además de Valverde, ¿quiénes estaban en su quiniela?

R: Sabina [Goretti Galindo] y Pepe, que era el más papeletas tenía por su valía personal.

P: ¿Será el próximo alcalde?

R: Fórmulas hay muchas, también en solitario.

P: ¿No confía en una mayoría absoluta?

R: Para que el PP saque mayoría absoluta hace falta que vayamos todos remando en el mismo sentido. Si pasa como hasta ahora, que hay remeros que lo hacen para el lado contrario, el proyecto no saldrá, y nos veremos abocados a pactar con quien no queremos. Solución: todo el mundo a remar. Nosotros ya lo hemos dicho. Vamos en la dirección que diga Pepe. Si hay alguna corriente que decida lo contrario, pondrá en peligro la mayoría absoluta. Si todos vamos juntos, está garantizada.

P: ¿Cuáles van a ser sus líneas de trabajo hasta mayo?

R: Velaremos por minimizar el destrozo, que puede ser mucho si seguimos con unos presupuestos de 2018. Mala entrada va a tener el que llegue, que va a ser Pepe, porque en junio sin presupuestos condiciona todo 2023. Empieza a haber problemas con proveedores. Incidiremos en que no se sigan perdiendo subvenciones. En suma, tratar de que cuando llegue el nuevo gobierno no se tenga que dedicar a lo que tuvimos que hacer nosotros en 2015, que fue quitar los escombros para poder hacer algo nuevo.

P: ¿Si le pidieran que se quedara?

R: Lo agradecería mucho, pero la decisión está tomada. Una ayuda externa, sin dudarlo.

P: ¿A qué se va a dedicar?

R: Estoy prejubilado. Seguiré con mis columnas y comentarios en la radio. La política me apasiona, pero no hasta el punto de convertirla en mi modo de vida, y escribir también.

P: ¿Un libro?

R: Posiblemente sí. A veces bromeo con mi entorno sobre que más de uno temblaría.