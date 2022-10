El portavoz del PSOE, Andrés Navarro ha criticado lo que considera como incumplimiento del Partido Popular de su "compromiso" de rescatar la cesión del edificio residencia de Delfina Viudes a la Generalitat, que es lo que prometió a sus votantes, según los socialistas. Y al mismo tiempo ha defendido el uso del edificio como centro de acogida de menores tutelados y centro para personas con diversidad funcional y que lo vaya a gestionar la Conselleria de Políticas Inclusivas.

El PP ha reclamado a la Generalitat, sin éxito, que el edificio se utilice para el fin que se concibió: 80 plazas para personas con diversidad funcional y al final del anterior mandato municipal, cuando era oposición, aseguró que si retomaba el poder municipal gestionaría la vuelta del edificio, que formaba parte del patrimonio municipal, a la administración local.

En su programa electoral solo figuraba que reclamaría que no se utilizara como centro de menores tutelados -para el que pedía otra ubicación-.

Para Navarro "flaco favor hace el Partido Popular a los jóvenes que más lo necesitan al solicitar a la Generalitat que descarte este uso tan necesario en nuestra sociedad. Los populares amenazan con convertirse en un nuevo foco de polémica con tintes discriminatorios al tomar una postura más cercana y alentada por la extrema derecha. Frente a esto, los socialistas defendemos que la integración siempre será el mejor final", según el concejal portavoz.

Navarro, que fue arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Torrevieja desvela algunos detalles sobre la construcción y tramitación del edificio. En primer lugar, asegura que como fue el caso del Teatro Municipal y otros edificios municipales, "no dispone del correspondiente final de obra de la arquitecta", algo que no se hizo público durante el anterior mandato. Algo que al PP tampoco le interesa explotar porque espacios municipales mantienen esa condición o la falta de licencia de apertura como el edificio multiusos de la avenida de las Habaneras -antes conocido como Nuevo Museo de la Semana Santa-.

El PSOE hace memoria y recuerda que por el año 2010 el entonces alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, encargó a un técnico vinculado a un concejal del PP el proyecto para hacer una residencia de "disminuidos físicos y psíquicos", que es el título que figuraba en ese proyecto.

Se decidió hacer un edificio de planta baja con un presupuesto de unos 2,5 millones de euros. Antes de comenzar la obra, "sin que obrase proyecto alguno en el Ayuntamiento, ni por supuesto informes de urbanismo, se modificó para ampliarlo a dos plantas, y con un presupuesto lógicamente del doble", dice Navarro. El PP, asegura el edil, levantó un edificio para un uso para el que el Ayuntamiento no tenía competencias y,"para más inri, ni siquiera lo consultan ni informan a la Consellería de Bienestar Social".

Al terminarse el inmueble se comprueba que tampoco cumple "la normativa en vigor y no puede ponerse en uso, salvo que se haga una reforma casi integral del mismo". Por ejemplo, el inmueble contaba con habitaciones simples y dobles, con apertura sólo exterior.

Una vez dentro de una habitación no era posible salir no ser que te lo permitan desde recepción. Los armarios roperos de los usuarios se encuentran en los pasillos y sólo existen aseos colectivos donde los usuarios se ducharían en grupos de al menos 6 personas a la vez y sin ningún elemento separador de vistas. "Es evidente que las medidas de privacidad, seguridad y habitabilidad no eran las adecuadas en este megaproyecto del Partido Popular de Torrevieja".

Una residencia de este tipo, solo consagrada a personas con diversidad funcional, "conlleva unos gastos considerables, el número de personas que deben atenderla supera la centena, con lo cual una vez acabada, aquel equipo de gobierno del PP se encontró, con un edificio que le había costado más de 5 millones de euros, que amueblarlo y equiparlo suponía otro millón más, y un incremento de plantilla municipal inasumible, que para colmo no era legalizable".

En el nuevo proyecto adjudicado para adaptar las dependencias los técnicos han planteado reducir el "aspecto carcelario" del edificio y reparar instalaciones muy degradadas por el abandono como la pequeña piscina cubierta de terapia, además de instalar un ascensor.