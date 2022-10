El viernes, 21 de octubre, a las 18:00 horas y hasta el domingo, 23 de octubre, a las 17:00 horas, se podrá disfrutar de la primera edición del Street Food Market en el Parque de la Estación de Torrevieja. Como en todas las ediciones de Alacant Street Market Tour, los asistentes podrán degustar de una variada gastronomía de calidad a un precio asequible, amenizado con música y actividades gratuitas, al aire libre. En esta primera edición de Torrevieja Street Market se contará con una diversidad de actividades, conciertos y actividades familiares durante los 3 días con acceso libre. Las actividades forman parte de la programación del mes del comercio preparada por el Ayuntamiento de Torrevieja para los fines de semana de octubre.

Durante los días 21, 22 y 23 de octubre habrá toda una variedad de comida que incluye diversas ofertas gastronómicas de todo el mundo como tex mex, perritos, hamburguesas o crepes, servidas en las «ya míticas furgonetas vintage», según el departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Torrevieja.

Todas las edades podrán divertirse con una programación especial para el evento: para los más pequeños se cuenta con las actuaciones del Payaso Edy, Epi Epi Ah y de Alberto Celdrán, con música, cuentacuentos y magia. Para los adultos hay programado un total de 4 actuaciones donde destaca el viernes, 21 de octubre, a las 21.30 horas, la de Pablo Carbonell, que repasará su carrera con canciones míticas de los Toreros Muertos y muchas de sus vivencias. Durante el fin de semana se continuará con el resto de actuaciones y los mejores directos de tributos: The Liverpool Band el domingo 23 a las 13.00 horas, con la música de The Beatles; Control Stone el sábado 22 a las 21.30 horas, nos recordarán a The Rolling Stones, y Días de Radio el sábado 22, a las 13.00 horas, con canciones de los 80 y 90´s. El mercado estará amenizado, como ya es habitual, con DJ Adriasola cuando no haya actuaciones en directo. Disfrutar de la gastronomía como de los conciertos y actividades es gratuito.