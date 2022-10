Bajo el lema «Menos viviendas y más servicios» y «Orihuela quiere karts» se ha convocado para el próximo lunes día 24 de octubre a las diez de la mañana en la sede de Orihuela Costa del Ayuntamiento una concentración que reclama el mantenimiento de la pista de karts, taller de reparación de los vehículos y bar que funciona con autorización en el litoral oriolano junto a la vía parque de la N-332 desde el año 1977, actualizada y validada en 2002 con un cambio de titularidad por el propio Ayuntamiento oriolano. Ahora la popular instalación está afectada por un proyecto de reparcelación forzosa expropiación con el terreno en un planeamiento urbanístico en el que solo se contempla la construcción de viviendas junto a la carretera y frente al sector afectado por la urbanización prevista de Cala La Mosca. Las edificaciones que se encontraban junto al recinto de ocio ya han sido demolidas por el agente urbanizador.

Sin informes sectoriales

Según los afectados el proyecto de unos 20.000 metros cuadrados -que se llama Unidad B del plan parcial modificativo del Sector I-2- estaba contemplado en el Plan General de 1994. El plan parcial fue aprobado en 1997, sin ser publicado de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, lo que invalidaría los acuerdos posteriores. En 2003 el pleno sacó adelante una modificación del sector y en 2007 adjudicó la condición de urbanizador a Marcos y Bañuls -que ayer no se pronunció sobre esta convocatoria-.

El área de Urbanismo del Ayuntamiento no ha respondido durante 9 meses a los requerimientos para que aportara el expediente de reparcelación. En la administración local no consta además el acuerdo de incoación de esa reparcelación. En las alegaciones presentadas por la empresa que gestiona la zona de ocio se advierte que el proyecto de urbanización está caducado y habría que modificarlo. Y sobre todo insiste en que el expediente no aparecen los informes sectoriales como el de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre la disponibilidad de agua -algo que se liquida con un documento de la empresa que presta el servicio para el Ayuntamiento-. Tampoco figuran otros informes de la administración estatal como el de Costas.

También cuestiona la empresa que se haya llevado a cabo la demolición de otras edificaciones junto a la carretera dentro del plan antes de la aprobación definitiva de la reparcelación. Un trámite con inicio del plazo de información pública en pleno mes de agosto, firmado por el concejal de Urbanismo oriolano y cuando ya habían comenzado esas obras.

El propietario mantiene dos recursos contenciosos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia por supuestas irregularidades en la tramitación del plan urbanístico que ampara la construcción. Y rechaza la expropiación forzosa que supone una aportación valorada en 6 millones de euros -incluidas las indemnizaciones a la plantilla de trabajadores-.

En este sentido pide que se integre todo el recinto actual en el plan, junto al resto de parcelas que se destinen a uso residencial aportando su parte de cargas de urbanización.

De acuerdo con el plan

Fuentes cercanas al procedimiento urbanístico matizaron que más allá de las alegaciones y recursos actuales de la empresa que gestiona el negocio de karts su propietario ha estado integrado en el plan parcial y el proyecto de urbanización posterior -sin que lo recurriera en aquel momento- y es ahora cuando se ha opuesto a su ejecución al rechazar las cargas e indemnizaciones derivadas del procedimiento urbanístico.

Las mismas fuentes indicaron que el plan no es exclusivamente para realizar viviendas. De los 20.000 metros cuadrados un tercio se dedican a suelo comercial en la fachada que da la carretera, otro tercio está diseñado para equipamiento público y el resto es residencial. También indicaron que al margen de que la actividad sí tenga licencia, después de haber adaptado los vehículos a la legislación acústica, es muy improbable que sea compatible después con la ejecución de viviendas turístico residenciales: lo que ha rodeado hasta ahora la pista de karts era un descampado. Las mismas fuentes señalan que una parte importante del vecindario de la zona no comparte la actividad ni las molestias que genera.

El concejal de Urbanismo y teniente de alcalde, José Aix (Cs), no se pronunció ayer sobre este asunto al ser consultado por INFORMACIÓN. El área de Urbanismo ha acelerado la tramitación de numerosos procedimientos desde que se produjo el cambio de gobierno el pasado mes de abril al asumir la alcaldía el PSOE. A la agilización de concesión de licencias de obra mayor, se ha sumado la reactivación de planes e incluso modificaciones puntuales del Plan General para reclasificar suelo.