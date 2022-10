La presión ciudadana y de sus vecinos en la calle permitió ayer que Elvira, su pareja y sus dos hijos menores -un chico con diversidad funcional de 12 años y una niña de 7-, no fueran desalojados por la comisión judicial, acompañada de cerrajero, del piso en el que viven de alquiler desde hace siete años en Torrevieja.

Entre gritos de «Sí se puede», y tras dos más de dos horas de tensión y espera, Elvira comunicó que le han dado un mes más de plazo antes de salir. Casi medio centenar de personas se concentraron desde las nueve y media de la mañana a las puertas de la casa, situada junto a la plaza de María Asunción.

Entre ellos los miembros de la PAH de Elche y Crevillent, acompañados por la Red Solidaria Soledad Díaz de Torrevieja o de la reivindicativa Plataforma de Pensionistas de la Vega Baja. En el portal ya se encontraban muchas de las pertenencias de la familia por si tenían que irse con lo puesto. Sin alternativa en la que alojarse.

#TORREVIEJA La presión de los miembros de la PAH de Torrevieja ha logrado esta mañana aplazar el desahucio de una... Posted by Información Vega Baja on Monday, October 24, 2022

Tensión y espera

Elvira, nerviosa, explicaba poco antes de la llegada de comisión judicial que desde la pandemia los ingresos que entran en su casa son muy reducidos. Su marido perdió el trabajo en la pandemia. El propietario de la vivienda subió el alquiler hasta los 300 euros poco antes de marzo de 2020. La opción ha sido dejar de pagar el alquiler «para poder dar de comer a mis hijos», aseguró entre lágrimas.

La familia solicitó una rebaja sin conseguirlo y la comisión judicial del juzgado de Primera Instancia Número 5 de Torrevieja se trasladó ayer a ejecutar el desahucio pese a que la PAH le había informado de que la Generalitat tiene autorizada la concesión de una vivienda pública en alquiler social -los beneficiarios pagan en función de sus ingresos-.

¿Qué falta para que pueda contar formalmente con al piso? El informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrevieja, según aseguró la portavoz de la PAH Elche-Crevillent Marga Bernad. «Estamos solicitándolo desde el mes de mayo. Momento en el que conocimos el caso. Pero no se firmó hasta el pasado viernes pese a que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) de la Generalitat considera desde el principio que cumple con los requisitos».

También recordó que el blindaje social que impide llevar a cabo desahucios en situaciones de vulnerabilidad como la de esta familia iniciado en tiempo de pandemia está vigente hasta el 31 de diciembre, en algo que en muchos casos los juzgados no están respetando. No obstante esa suspensión no incluye los casos de arrendamientos.

Desbordada

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento lleva meses desbordada en distintos ámbitos. Desde la gestión de citas previas a la realización de trámites e informes que resultan inaplazables para que los usuarios reciban ayudas esenciales.

Los técnicos municipales cuestionaban que uno de los miembros de la familia hubiera obtenido ingresos durante el verano a la hora de validar la solicitud. Un ingreso muy insuficiente para saldar el alquiler.

Contra la protesta

Bernad lamentó la actitud de la comisión judicial que supuestamente amenazó al colectivo con no tramitar la paralización si no dejaban el portal de la vivienda y la protesta. Aunque el resultado de este tipo de trámite judicial reglado en nada influye la presencia de una protesta o de medios de comunicación. «Es la primera vez en diez años que vemos algo así en nuestra Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En la mayoría de estas situaciones la comisión ni siquiera pasa a la vivienda y permite que acompañemos a los afectados en el acceso de la calle», indicó.

Los miembros de la misma comisión con funcionarios tramitadores del juzgado de Torrevieja y una funcionaria de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrevieja, que ayer tenían que hacer frente a otros cinco desahucios en la ciudad, aseguraron a los medios de comunicación que no podían realizar fotografías ni grabar vídeo de la situación y que iban a llamar a la Guardia Civil, que estimó que la situación no exigía su presencia allí. Los medios de comunicación no estaban entorpeciendo en ningún caso el trabajo de los funcionarios.