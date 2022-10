En torno a ochenta garajes en propiedad que no sirven para nada. Es el inventario de este tipo de bienes con el que cuenta el Ayuntamiento de Torrevieja en estos momentos. Y son un lastre para la gestión y contabilidad municipal. Tienen su origen en los procedimientos de apremio llevados a cabo por Suma Gestión Tributaria para responder de deudas que particulares y empresas, normalmente promotoras y constructoras, tenían contraídas con el Ayuntamiento y no pudieron pagar. En especial por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Lo que ha hecho el organismo autónomo de gestión, a lo largo de más de una década, por mandato del Ayuntamiento, ha sido subastar propiedades de esos deudores. Pero nadie pujó por ellas y como pago al Ayuntamiento la administración local se ha quedado con unos locales que ni puede, ni quiere gestionar.

Suma subastó los garajes propiedad de las empresas y particulares que tenían contraídas deudas con el Ayuntamiento. Al no pujar nadie por ellos el municipio se quedó con la propiedad.

Con situaciones llamativas. Como el caso de los 19 garajes que Torrevieja tiene en propiedad en un residencial de Rojales. O el que también cuenta en otro en urbanización de Guardamar. El concejal de Patrimonio, Antonio Quesada y el de Hacienda, Domingo Paredes, al que está ahora ligada una parte de las competencias del área de Patrimonio, explican que se ha impulsado un expediente para subastar esos bienes.

La administración local tiene inscritos un total de 59 bienes como plazas de garaje pero algunos agrupan varios locales. De ahí el total de unas ochenta plazas de aparcamiento privadas.

IBI

El Ayuntamiento debe afrontar todos los años el abono del IBI correspondiente a esas propiedades. Y lo que resulta más farragoso, estar al tanto también del pago de las cuotas de comunidad de propietarios de cada uno de los locales. Y lleva unos meses intentando ponerse al día.

Los responsables de las comunidades se preguntaban por qué un ayuntamiento que exige el pago a los ciudadanos no cumplía con los propios. La administración torrevejense no tiene capacidad tampoco para controlar qué está pasando con los garajes, que algunos casos están ubicados en zonas al aire libre de los residenciales. Fuentes conocedoras de esta situación confirmaron que algunos están ocupados y otros tapiados. Muchos presentan un avanzado estado de abandono y no se podrían utilizar como garajes si el Ayuntamiento tuviera alguna necesidad o lo barajara como alternativa.

Gastos

En varias sesiones plenarias ya se ha dado cuenta del expediente de pago de las cuotas atrasadas de la comunidad de muchas propiedades. Por ejemplo, de los garajes con los que cuenta el Ayuntamiento en la calle Urbano Arregui. O los de Rojales por los que el Ayuntamiento de Torrevieja va pagar ahora 6.290 euros en concepto de la cuota de la Comunidad de Propietarios que debía desde 2019.

El número de este tipo bienes ha ido aumentado con los años. En 2012 eran en torno a treintena. Es el último listado del inventario de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento que aparece disponible para la consulta de los vecinos. Además solo se encuentra en un rincón perdido de la antigua web municipal.

Inventario

La actualización de ese inventario, y su difusión pública, es una de las principales funciones que debe afrontar ese área municipal todos los años. Además de los garajes el municipio cuenta con locales y pisos a los que no puede dar salida para otros usos porque los comparte con propietarios privados.

Es decir, de nuevo, la deuda se saldó pero haciéndose con una parte de la propiedad. El edil Quesada recordó que en alguna sesión plenaria el gobierno local ha expresado su voluntad de intentar resolver también estas situaciones para que estas casas puedan ponerse a disposición de una oferta municipal de vivienda.

Si Suma Gestión Tributaria no logró unos precios de salida llamativos y postor para esos garajes en su día el proceso de subasta actual no va a ser sencillo porque la tasación debe realizarse ligada a los precios del mercado. Y es difícil que resulte atractiva para los compradores.