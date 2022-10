La nueva jefa de Compromís, tras la caída de Mónica Oltra, Aitana Mas, se ha cargado a otra de las piezas clave de la formación o eso pensábamos porque tampoco conocemos todos los entresijos del partido nacionalista. Ha liquidado sin remordimiento a Mireia Mollà, la hasta ahora consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Esta noticia, aunque parezca que no nos afecta, sí lo hace y mucho. Mas ha llevado a cabo esa defenestración que los oriolanos hubieran realizado hace ya muchos años. Pese a ser de Elche, seguro que muchos de ustedes no sabrán ni quién es. No le ponen cara, pero su acción, o mejor dicho su inacción, lo único que ha conseguido es degradar más aún si cabe nuestra sierra.

Son múltiples las veces que he denunciado, como concejal de Medio Ambiente, la falta de actuación de esta consellera y de su departamento. Son muchas las ocasiones en las que se le ha requerido que efectuara la reforestación de la sierra, devastada por el Tomicus destruens.

De momento, nada, cuatro pequeñas acciones para intentar salvar su cara que no conocen. Y un tema que más nos preocupaba, y que lo sigue haciendo: la invasión del cactus Arizona. Este tema estuvo a punto de llegar a Europa. El propio Síndic de Greuges le tuvo que dar un tirón de orejas. Después de eso, comenzó su retirada, pero con una pequeña inversión que, evidentemente, no podrá terminar con esta especie invasora, lo que llevará consigo que se quede entre nosotros durante mucho tiempo y, lo peor, su expansión por más zonas de la montaña.

Estos son los temas más destacados, pero de la Generalitat, en materia de Medio Ambiente, cero. No hemos recibido ni un solo euro para nada relacionado con esta materia. Mucha política de camiseta cuando estaban en la oposición, pero trabajar les gusta poco cuando están en el poder.

Ahí tienen a Sierra Escalona, esperando aún muchos años después, que sea declarado Parque Natural para su especial protección, como prometió a bombo y platillo el también partido "ecologista".

Ahora cogerá las riendas de esta conselleria Isaura Navarro, a quien le solicito, desde ya mismo, que tome cartas en el asunto y se tome en serio tanto la reforestación de nuestra sierra como la eliminación del cactus Arizona.

Si les digo la verdad, no tengo mucha fe en que vaya a mover ni un hilo sobre este asunto, ni siquiera pregunte por él y menos a seis meses de unas elecciones. Se mueven los sillones en el Consell. Necesitaban hacer esta purga. La sierra de Orihuela también, pero sus intereses distan muchos de los de Compromís.