Por su parte, la Concejalía de Fiestas celebrará un desfile de Halloween totalmente terrorífico, que comenzará a las 19:00 horas, desde la plaza de la Constitución y seguirá por las calles Ramón Gallud, María Parodi, Paseo Vista Alegre, Bazán y Caballero de Rodas, finalizando en la plaza de la Constitución frente a las puertas del Ayuntamiento.

Por último, desde la Concejalía de Juventud se recupera una actividad que los jóvenes torrevejenses estaban demandando para Halloween, como es la Survival Zombie, que tendrá lugar el lunes, 31 de octubre, en la plaza Encarnación Puchol de La Mata, a partir de las 22:30 horas. Todos los participantes podrán disfrutar de diferentes actividades tematizadas con zombies y pruebas donde deberán poner a prueba todo su ingenio para poder sobrevivir. Las inscripciones deben realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/bfskaGEz6WN7pLa69.

17.666 EUROS

La organización del desfile se ha adjudicado a la empresa Global Play por 17.666 euros. La contratación se ha realizado a través de un contrato menor que gracias a su reducido importe no requiere de publicidad y es de adjudicación directa. El expediente asegura que se ha invitado a dos empresas a presentar presupuesto -algo que se hace con el fin de que resulte más económico para las arcas municipales aunque en este tipo de contratación directa la decisión es de los técnicos-. Invitación poco efectiva teniendo en cuenta que la ganadora no ha rebajado ni un céntimo el presupuesto base de licitación y hará el trabajo por 17.666 euros. La información pública sobre los expedientes de contratación no recoge el coste de la Suvirval Zombie.