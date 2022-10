Ahora sí. Este jueves ha comenzado el grueso de la obra del nueva zona de ocio del Puerto de Torrevieja bautizada por la concesionaria de la iniciativa privada como Paseo del Mar. Las excavadoras están derribando las instalaciones de los pertrechos de la flota pesquera -levantados en los años sesenta- y las pequeñas naves empleadas por los barcos de arrastre para remendar y extender sus artes de pesca. También ha comenzado el pilotaje para la estructura del aparcamiento subterráneo de dos plantas y 600 vehículos de capacidad, de momento en un recinto acotado entre la nueva lonja y el antiguo aparcamiento al descubierto.

Sobre esta superficie se ubicarán los seis edificios con un máximo de doce metros de altura conectados por pasarelas en los que se presentará la oferta de hostelería y ocio: franquicias con terrazas con vistas a las marinas deportivas de la bahía, multicines y una bolera americana, entre otras actividades no comerciales y aunque la legislación que ordena el puerto de la Generalitat no las permite si no están vinculadas al ámbito náutico.

Pilotaje

La estructura en pilotaje es necesaria en un suelo de relleno como es el del Puerto donde la base de terreno más sólida se sitúa a varios metros de profundidad. En esta operación la empresa adjudicataria tiene previsto además emplear 60 bombas para evacuar el agua, ya que el nivel freático está situado a poco más de dos metros.

En la antigua lonja los operarios desmontaban la cubierta del popular kiosco El Isla, que se reubicará en breve en el acceso a la nueva lonja, junto a la fábrica que da servicio de hielo a las embarcaciones. También lo hará en un espacio provisional en el acceso a la misma instalación la empresa que ofrece experiencias de pesca turismo.

En los próximos días una empresa especializada iniciará las labores de retirada de la cubierta de fibrocemento de los antiguos edificios de la lonja para llevar a cabo su derribo. Son esos edificios pintados de amarillo, a pie de muelle, que han formado parte de la vida y el trabajo de varias generaciones de pescadores torrevejenses y que darán paso a otros negocios relacionados con el ocio en la primerísima línea que da la bahía.

Antes de la puesta en marcha de estas obras la concesionaria, adjudicada por la Generalitat a Empresas del Sol por 50 años, ha debido realizar varias mejoras exigidas por la administración autonómica, que es la que tiene las competencias sobre el espacio portuario. A principios de mes se inauguró la nueva lonja con un coste de dos millones de euros.

Edificio de Aduanas

Durante los últimos meses se ha rehabilitado el edificio de Aduanas que a lo largo del mes de noviembre podría acoger al personal de la Agencia Tributaria, la Capitanía Marítima, puertos de la Generalitat y un retén de la Guardia Civil. En un principio, el espacio, que ya está amueblado y prácticamente terminado no está preparado para contar con dependencias municipales -algo que había pedido el Ayuntamiento de Torrevieja-.

Cuando los funcionarios ya estén ubicados en su nueva zona de trabajo se demolerá el edificio de la Capitanía y el de puertos de la Generalitat, situados a lado y lado de la Aduana. Un inmueble que ha mantenido en la reforma la arquitectura con la que se levantó en los años 40 del pasado siglo.

La rehabilitación en la que se han invertido más de medio millón de euros ha incluido el cumplimiento de la legislación de Memoria Histórica ocultando con un molde el escudo de la dictadura de Franco, que también presidió la instalación pública durante 45 años de democracia con la simbología falangista del yugo y las flechas. Ahora aparece ubicado el que a todas luces debe ser el emblema de la Generalitat de yelmo y dragón naciente más visible de la ciudad.

Tráfico y falta de aparcamiento

El impulso a las obras ha obligado a reordenar el tráfico en esta céntrica zona de la ciudad. La avenida portuaria que la cruza ahora es de doble sentido, con un carril de entrada y de salida tanto en el acceso al Casino como desde el Paseo de Juan Aparicio, y ya circulan camiones de gran tonelaje para retirar los residuos. La Generalitat ha aprovechado además para realizar obras de renovación en la red de colectores muy cerca del acceso que está junto al Hombre del Mar.

El aparcamiento al descubierto que ofrecía cientos de plazas y muy popular entre los vecinos extranjeros de las urbanizaciones para acercarse al centro, ha sido también ya desmantelado. Su desaparición se deja notar en los nervios de los conductores que buscan aparcamiento en el centro y en la mayor actividad de la red de aparcamientos subterráneos de la ciudad.

Siete metros de la feria

La zona nueva de ocio, en la que está prevista una inversión de unos 20 millones de euros ocupará siete metros del espacio donde actualmente se emplaza la feria de atracciones, metros que a su vez el futuro recinto ferial debería ganarle al actual paseo de La Libertad. El concesionario quiere tener terminada la obra el próximo verano y necesita ocupar ese suelo que forma parte de su concesión, con lo que el municipio debería tener pronto consolidado su proyecto de reurbanización de la zona competencia de la Generalitat -y de Costas- para que se dé una solución a esta actividad y la propia de los vendedores de artesanía de los hippies.

De momento la Generalitat no ha autorizado la petición de concesión del espacio a remodelar entre la actual valla del puerto y el paseo de la Libertad con la acera de la fachada de la primera línea de edificios. Una zona donde el Ayuntamiento tiene planteado -en un proyecto que todavía sigue sin estar redactado ni aprobado- una explanada peatonal que elimina la avenida de la Libertad.