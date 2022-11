Más una vía parque que una autovía. Eso es lo que le pide a la Generalitat a la empresa consultora que se haga con el contrato para redactar el proyecto de ejecución del primer tramo de desdoblamiento de la carretera CV-95 entre Orihuela y Torrevieja. Es el primer paso para hacer realidad la reivindicada duplicación del vial que une el interior con la costa de la Vega Baja afecta solo 3,7 kilómetros de los 26 que separan Orihuela y Torrevieja: desde la rotonda de la carretera de la cuesta del Pelegrín en Jacarilla a la rotonda de la carretera de Los Montesinos y Entrenaranjos. Solo la licitación de la redacción de proyecto -no la construcción- está valorada en 483.000 euros (IVA incluido).

La Generalitat anunció la licitación de la elaboración de ese primer tramo en la puesta en servicio de la rotonda de Torremendo el pasado 21 de octubre y señaló que la ejecución de toda la duplicación está valorada en más de 30 millones de euros. Pero la actuación sobre el terreno de este primer tramo va para largo. El plazo de elaboración del proyecto que figura en el expediente es de 36 meses, aunque las consultoras que estén interesadas en hacerse con el contrato podrían rebajar ese periodo de tres años como mejora.

Diez metros

La Conselleria de Territorio señala que el nuevo vial tendrá una limitación de velocidad de 80 kilómetros por hora y un carril bici. Pide un proyecto de ejecución con dos carriles de 3,20 metros de ancho por sentido de circulación y arcenes con 1,50 metros. La plataforma para itinerario ciclopeatonal ocupará otros 3,50 metros con una zona de separación con la calzada de otro metro separada por un bordillo discontinuo entre calzada y carril bici para facilitar el drenaje. Lo que hace un total de casi diez metros de ancho sin contar la mediana y la servidumbre necesaria en cada margen del nuevo vial.

Agricultura e impacto ambiental

Los técnicos de la Generalitat buscan la cuadratura del círculo a la hora de plantear las características de la ejecución del proyecto: que un trazado con una plataforma de diez metros de ancho no afecte al suelo de alto valor agrícola -que es el único tipo de suelo que rodea el trazado en este tramo-, ni genere efecto barrera en zonas indundables.

La Generalitat pretende con esta actuación, por una parte, mejorar la seguridad vial, ejecutando una mediana central que separe las calzadas desdobladas y, por otra mejorar su capacidad de la misma convirtiéndose en una vía capaz de soportar "los incrementos de tráfico que puedan generarse durante los próximos 50 años". El vial presenta una media diaria de 10.000 vehículos que roza los 20.000 en el tramo que discurre entre Los Balcones y la Nacional- 332, en Torrevieja.

En ninguno de los requisitos que reclaman los técnicos para la elaboración del proyecto se cita la posibilidad de que en paralelo a este trazado esté prevista la construcción de una línea de TRAM (tranvía) Orihuela-Torrevieja, que es otro de los proyectos que se plantea la Generalitat en la zona.

Trazado

La carretera CV-95 inicia su trazado en Orihuela en el punto en que finaliza la carretera CV-930, que hace funciones de Ronda Este de Orihuela y arteria de conexión con la autovía A-7 Alicante-Murcia. A continuación, la CV-95 atraviesa la comarca en dirección noroeste-sureste, separándose paulatinamente de la margen derecha del río Segura y enlazando a lo largo de sus 26,40 kilómetros de recorrido los términos de Orihuela, Bigastro, Jacarilla, San Miguel de Salinas y Torrevieja. Finalmente, tras atravesar la urbanización de Los Balcones de Torrevieja, conecta por su extremo sur con la carretera N-332.

Rotondas

La Generalitat ha llevado a cabo distintas actuaciones sobre el trazado que han mejorado la seguridad del vial pero que ahora son las que impiden que la duplicación pueda considerarse, ni de lejos una autovía. En 2018 ejecutó la rotonda de acceso Este a Bigastro y a su polígono industrial, en 2019 la rotonda del acceso Sur a Jacarilla, y en el año 2021, ejecutó la rotonda de la intersección de la CV-95 con la CV-950, punto en que confluyen la llamada "carretera de La Pedrera" y el acceso a la urbanización Vistabella, así como la rotonda de la intersección de la CV-95 con la carretera CV-945 que enlaza con la urbanización Residencial Entre Naranjos, con la autopista AP-7 y con el acceso a los Montesinos. Acaba de terminar las obras de la rotonda para la intersección con la carretera de Torremendo, ya en las cercanías de San Miguel de Salinas. Además se ha llevado a cabo otras dos rotondas en la travesía de la carretera a su paso por San Miguel de Salinas En estas actuaciones ha invertido 4,5 millones de euros.

Autopista

La mejora de la capacidad de este vial es una vieja reivindicación comarcal desde los años 90. En ese momento se planteó una vía rápida. En 2007 se adjudicó la construcción de autovía, en un proyecto anulado por carecer de evaluación ambiental y por la crisis -costaba 265 millones de euros a pagar por la administración durante 30 años-. Las empresas adjudicatarias obtuvieron casi diez millones euros por lucro cesante sin haber gastado sobre el terreno en obras ni un euro, más allá de algunos estudios previos.

Ayuntamientos, partidos y colectivos vecinales han reclamado que la solución para la conexión entre el interior y la costa es el rescate de la autopista Alicante-Cartagena, aunque es una alternativa que no resuelve la movilidad con Orihuela. Y que requiere de un rescate a la firma privada que explota la autopista a la que quedan más de dos décadas de concesión. El peaje del tramo central de este vial entre Los Montesinos y La Zenia es uno de los más caros por kilómetro de España. Aunque no es una autopista fantasma su densidad de tráfico no es la prevista cuando se puso en marcha en 1999. Así la empresa reclamó daños y perjucios millonarios por el desdoblamiento parcial de la N-332 entre Orihuela y Guardamar entre 2008 y 2010.Pleito que perdió en los juzgados.