La costa de Orihuela, versión «post pandemia», presenta estos días un excelente nivel de ocupación en sus incomparables playas, donde residentes y turistas disfrutan de las excelencias de la industria turística acompañada de una amable meteorología.

Contrastando con esta situación, los vecinos comprueban, atónitos e indignados, que, cuando creían haber visto ya todas las cosas que podía hacer mal su Ayuntamiento, a lo largo de siete años de gobierno inmovilista PP-Ciudadanos, la situación se agrava seriamente con el nuevo gobierno PSOE-Ciudadanos, ya que no solamente se incumplen las expectativas generadas en la moción de censura de abril pasado, sino que también algunos servicios básicos, como la recogida de basuras, está alcanzando un inimaginable nivel crítico de deficiencias.

El gobierno que se constituyó a partir del 28 de abril pasado, formado por PSOE y Ciudadanos, está cumpliendo con creces la ley de Murphy («Si algo puede fallar, fallará»). Veamos….

Si hacemos un somero repaso a las grandes actuaciones que demanda la costa desde hace muchos años, nos encontramos con algunas como el desdoblamiento del puente sobre la AP-7, la construcción de un centro cultural, la implementación gradual del plan de pluviales de 2017, el mantenimiento de todas las zonas verdes y áreas infantiles, el Plan Local de Residuos, la expropiación pública y reapertura del paseo marítimo de Aguamarina y la renovación y mantenimiento de nuestros viales (asfaltado, acerado, señalización viaria, etc.). No parece viable que ninguna de estas actuaciones, tan necesarias para la costa, pueda estar en funcionamiento antes del final de este mandato, en Mayo de 2023, quedando todas pendientes para el próximo período de gobierno.

Los promotores de la moción de censura la justificaron en el inmovilismo de la etapa anterior y se comprometieron públicamente a aprobar rápidamente los Presupuestos de 2022, para poner fin al desgobierno que suponía la falta de aprobación de presupuestos desde el año 2018. Sin embargo, recientemente la Alcaldesa ha informado en los medios de comunicación de que están trabajando ya en los Presupuestos 2023, sin avanzar una fecha tentativa de aprobación y puesta en marcha de actuaciones, que, obviamente, contarán con muy escaso margen de tiempo para llevar a cabo

Esta «hiperactividad» del nuevo equipo de gobierno está apoyada en una red de «asesores» (las comillas son a propósito) que iguala prácticamente el número y montante económico (725.000 euros/año, aproximadamente) de los existentes en el gobierno anterior. En una empresa privada el perfil de estos asesores sería el de profesionales especializados que con su trabajo mejoran el desempeño de una actividad.

Pues bien, tenemos la impresión de que el perfil de algunos de los asesores nombrados por la alcaldesa no responde, ni de lejos, a ese objetivo, al menos en cuanto a profesionalidad se refiere.

Por otro lado, la falta de presupuestos hace que la gestión del actual equipo de gobierno tenga más «cuota de pantalla», en medios institucionales y de comunicación, publicitando actuaciones de poco o nulo calado, que aquellas otras informando a los vecinos de los motivos de las deficiencias que sufren y poniendo en marcha las mejoras necesarias. No queremos culpables, ni dimisiones, ni excusas, ni mentiras. Sencillamente, que actúen con transparencia y empiecen a aportar soluciones. Mientras todo esto sucede, los vecinos y turistas que nos visitan no dan crédito a lo que sucede en su entorno: algunas calles son auténticos estercoleros por las deficiencias del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, representando un peligro para la higiene y salubridad públicas; hay baches en medio de la calzada, con más de un año de antigüedad, de los que se «chiva» el Google Maps; no se realiza bacheo por falta de asfalto; la señalización vertical y horizontal de viales necesita una renovación total; se producen auténticos ríos en algunas zonas en cuanto llueve; hay junglas de matorrales en algunas urbanizaciones por falta de desbroce, palmeras sin podar, parques abandonados, etc. No vemos en nuestro entorno ningún municipio en semejante situación.

Para solucionar estas graves deficiencias, se envían escritos con las peticiones vecinales por los canales institucionales, sin ni siquiera obtener respuesta en la mayoría de los casos. Por tanto, a los vecinos solo les cabe el recurso del «pataleo»: dar rienda suelta a su malestar contra el ayuntamiento en las redes sociales, que están sembradas de comentarios que deberían avergonzar a los miembros del equipo de gobierno actual. Y también, ¿por qué no decirlo?, a los que nos han gobernado en los años anteriores.

Ante esta lamentable situación, que está minando la moral de los vecinos de la costa, se echa en falta la implicación en su solución de todos los colectivos y, especialmente, de los representantes del sector empresarial (hostelería, restauración, etc). A lo mejor les ha pasado desapercibido que, si está situación sigue agravándose, su clientela puede verse afectada y elegir otros lugares de destino.

Ah, se nos olvidaba un «pequeño» detalle: mientras sucede todo esto, en el banco hay 13 millones de euros de remanentes de ejercicio anteriores, no sabemos si a la espera de unos gestores mejor preparados que los que tenemos actualmente.

Finalmente, queremos avisar de que las elecciones del 28 de mayo de 2023 están a la vuelta de la esquina. Y la situación actual no invita, precisamente, a que se produzca una alta participación de los residentes de la costa – especialmente los extranjeros- , debido a la falta de confianza en los programas electorales, reiteradamente incumplidos, y a las políticas municipales que llevan sufriendo durante muchos años.

Este cúmulo de circunstancias negativas nos hacen preguntar públicamente a los máximos representantes del equipo de gobierno, -Sra. Gracia, alcaldesa de Orihuela y Sr. Aix, vicealcalde-:

¿Pero qué demonios pasa en Orihuela Costa?