Acciona se hizo con la contrata de recogida de basura y aseo urbano del Ayuntamiento de Torrevieja por 25 millones de euros al año. Comenzó su prestación a principios de julio pasado. Cuatro meses después ya ha pedido una actualización de precios al alza a la administración local, justificado en el incremento del coste de personal, según ha desvelado Los Verdes en rueda de prensa.

La formación de izquierdas en la oposición ha tenido acceso a un plan de implantación del nuevo servicio elaborado por la empresa a instancias de una petición del Ayuntamiento en el que, según Los Verdes, se demuestra que la empresa está incumpliendo muchas de las disposiciones fijadas en el pliego de condiciones que aceptó a la hora de asumir el servicio. Los Verdes califica de "fiasco" el nuevo servicio cuando compara los datos de la propia empresa sobre su despliegue y las que debería cumplir según lo que dispone el pliego de condiciones al que está obligado la empresa.

"Eludiendo la legalidad"

Un informe que la oposición asegura que confirma que la empresa incumple con las condiciones del pliego que rubricó el 30 de junio y que, además, pretende modificarlas por la puerta de atrás, "eludiendo la legalidad" con la "complicidad" del alcalde Eduardo Dolón y la concejal de Aseo Urbano y Contratación "investigada" Carmen Gómez.

Acciona solicita el alza del precio del contrato y lo justifica en el preacuerdo del convenio laboral a cuatro años con la plantilla "cuando no tienen derecho porque el pliego de condiciones indica", según Los Verdes, que hasta que no se cumplan dos años de prestación del servicio no se pueden revisar los precios.

El concejal portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz, indicó que la petición de Acciona contrasta con que fuera la única de las presentadas que no renunciaba a una reducción del beneficio industrial del 6% y que tampoco especificara con un informe económico detallado su estructura de costes.

Menos personal

Es la propia empresa adjudicataria la que admite en los números que ofrece sobre el servicio que está prestando que en temporada baja cuenta con 9 trabajadores menos que respecto al mínimo establecido en el pliego técnico de 290.

Además, la distribución de personal difiere de los establecido por el pliego ya que se destina menos personal del debido a limpieza viaria: 15 trabajadores menos en temporada baja y 22 en temporada alta que lo que marca el pliego.

Papeleras y contenedores

En cuanto a los plazos de implantación del servicio se establece que la totalidad de los contenedores que son 3.302, y papeleras 4.500 deberían haber estado colocadas a los 4 meses de la formalización del contrato que fue el 30 de junio de 2022. Pero la empresa retrasa ese compromiso a bien entrado el año 2023. De hecho, en la mayor parte de barrios de Torrevieja no hay nuevas papeleras ni contenedores y donde se ha llevado a cabo el cambio se producido con polémica y protestas por la falta de contenedores.

La empresa reconoce que tiene que trabajar con buena parte de la maquinaria antigua -con un coste importante para "que aguante" y que atraviesa muchas dificultades para acceder a la de alquiler. Como recogió INFORMACIÓN la flota de camiones recolectores tiene una media de antigüedad de más de 17 años.

El pliego indica que deben ser menos de cinco, también para la maquinaria que llegue de alquiler. La empresa solicitó semanas después de iniciar el servicio una modificación sustancial de las características de la renovación de la flota que debe llevar a cabo. El equipo de gobierno no ha informado sobre si ha accedido a esa petición, pero la empresa señala que la incorporación de parte de esa nueva maquinaria -sin especificar si es alquilada o nueva- se llevará a cabo entre enero y junio de 2023.

Acciona manda

Los Verdes se preguntan por qué "la investigada concejal de contratación y aseo urbano y su superior el alcalde consienten que la empresa no cumpla con el pliego de condiciones que ellos mismos han redactado y adjudicado además de no informar a Los Verdes y mintiendo o evitando contestar a las preguntas que hacemos al respecto".

Muñoz ha indicado que desde "el minuto uno denunciamos que este procedimiento no contaba con las garantías necesarias para un servicio de calidad y que esta nefasta gestión tendría consecuencias".