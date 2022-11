Cambiemos Orihuela ha solicitado al gobierno local el cambio de nombre de las dos calles que hay en el municipio dedicadas al obispo Luis Almarcha, al que se considera cómplice de la muerte del poeta universal Miguel Hernández. Una se encuentra en el casco histórico de la ciudad, junto a la Catedral, y otra en la pedanía Virgen del Camino. Además, plantean retirar la placa que recuerda la casa donde vivió el prelado, que está incluida en la ruta hernandiana.

"Entendemos que el reconocimiento a una de las figuras que fueron cómplices -por omisión- de su muerte es un atentado y un ultraje contra la memoria del poeta", ha manifestado María García Sandoval, portavoz de la formación, que ha indicado que su grupo defiende "la construcción y el fortalecimiento de nuestra memoria democrática", por lo que ha considerado necesario "continuar con el proceso de reparación y recuperación de la memoria de mujeres y hombres que intentaron hacer de España y del mundo un lugar mucho mejor, y que fueron represaliados por ello". Sin embargo, "aún encontramos vestigios de conmemoración y honra a aquellos que participaron en la represión de la dictadura franquista", ha añadido.

Cambiemos ha señalado que Almarcha "fue y sigue siendo una figura muy controvertida en la historia reciente de nuestro municipio", y "no solo por su influyente posición dentro de la dictadura franquista como alto dignatario de la Iglesia, procurador en las Cortes -por designación directa de Franco- y consiliario nacional de sindicatos, sino por el papel que jugó en los últimos momentos de vida del poeta oriolano".

La misma figura a la que, por amistad en la temprana vida del poeta, tanto él como su familia solicitaron ayuda para que Miguel fuera trasladado a un hospital penitenciario y poder ser tratado de la tuberculosis que finalmente acabó con su vida.

Hace unas semanas se conocía la carta inédita de Vicente Hernández, el hermano de Miguel, en la que narraba la conversación que tuvo con el obispo: "Dijo que no podía hacer ahora nada porque él no le quiso hacer caso cuando le propuso que rectificara de sus ideas y de sus escritos. Ahora no era caso". La carta, en facsímil, está expuesta en el Museo de Miguel Hernández/Josefina Manresa en Quesada (Jaén).