Eduardo Dolón, como buen político profesional que es, sin ningún otro oficio o beneficio conocido, tiende a patrimonializar. El Ayuntamiento es suyo, el Pleno es suyo, los concejales somos suyos, Torrevieja le pertenece y el concepto de lo público le resulta ajeno.

A estas alturas, son ya muchos los años compartiendo escenario y sé que es imposible ilustrarlo para que salga de su realidad paralela. Ni quiere, ni puede. Sus limitaciones éticas son imposibles de enumerar y no pasa por mi cabeza pedirle que cese a la rubicunda concejala de Contratación, Aseo Urbano y Personal; muy al contrario, espero que semejante activo ocupe un meritorio puesto en las listas electorales, a poder ser a la derecha del candidato. De esa forma todos tendremos claro que en el Partido Popular cuanto más pases de la ley más posibilidades de éxito tienes.

Es evidente que la Ley de contratos del Sector público es un engorro, cuando resulta mucho más sencillo enviar un Whatsap o hacer una llamada telefónica para que te traigan o te hagan, eso sí, con dinero público, lo que te venga bien, sea un belén, un concierto pachanguero o dos palés de ladrillos. Que más dará la concurrencia pública cuando mi vecino del tercero, que me va a votar, vende los churros que me conseguirán más votos.

Habla Eduardo, solemne, de denuncias políticas, que es casi tanto como llamarlas denuncias penales. Obvia que -en el caso del taller de empleo- la denuncia inicial la interpusieron los concejales que en aquel momento formaban parte del gobierno municipal democráticamente elegido: eran el Ayuntamiento.

La acusación particular es el propio Ayuntamiento de Torrevieja, aunque eso al Sr. Alcalde le haga estallar la cabeza porque no puede concebir como «su» Ayuntamiento tiene que acusar a uno de los suyos. Siento tener que decirle que el Ministerio Fiscal tampoco es un partido político y no está compuesto por concejales sediciosos.

Por favor no deje que dimita, no cese a la concejala, ni ahora ni cuando vayamos conociendo más ejemplos de su absoluta innovación creativa en materia de contratación pública. ¡Qué importará que se califique de prevaricación y que eso sea un delito!

No caiga en la tentación de revocarle las competencias que le tiene delegadas, continúe cooperando en los dislates contractuales, porque como ya he dicho públicamente… no seré yo quién le impida su empecinamiento en hacer todo lo posible para no poder presentarse a las próximas elecciones municipales.