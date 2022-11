El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, Rufino Lancharro, ha presentado un "ambicioso" proyecto que "renovará por completo las dos parcelas municipales" frente a la playa de Las Higuericas con el objetivo de construir un circuito de running, dos pistas de fútbol playa, tres pistas de vóley playa, zona de material de deportes náuticos, pista de pump truck, y zona de explanada y escenario para conciertos, además de aparcamiento en primera línea para unos 500 vehículos y zona de merendero para las familias.

Lancharro ha explicado que “se trata de un proyecto a futuro dividido en varias fases, donde queremos darle un giro a esa zona privilegiada de Las Higuericas en el Mojón y favorecer el turismo deportivo, el ocio para los jóvenes y zonas de libre esparcimiento y actividad deportiva saludable”.

A principios de año se prevé la licitación de la redacción de los proyectos -no la ejecución de las obras-, y cuando "estén y conozcamos los costes y los plazos exactos", comenzarán las obras de ejecución para realizar por fases. El Ayuntamiento no tiene en estos momentos una estimación del coste de la ejecución aunque es relevante considerando la superficie en la que tiene previsto actuar. Además necesitará tramitar la autorización expresa del Ministerio para la Transición Ecológica, puesto que se trata de una zona no urbanizada afectada por la servidumbre de la ley de Costas. La previsión es que la gestión sea directa municipal y dependa del área de Deportes.

Recinto de conciertos

En la parcela que se encuentra más cerca de la rambla, de 18.000 metros cuadrados situada en calle Catamarán, 16 emplazada entre Parque Europa y Parque del Alheli, se prevé construir un circuito de running de 870 metros, dos pistas de fútbol playa, tres pistas de vóley playa, una amplia zona para depósito de material de deportes acuáticos, y aparcamiento.

En la otra parcela de 20.500 metros cuadrados de extensión, en calle Catamarán 20 emplazada entre el Parque del Catamarán y el Parque Juan Ramón Jiménez, donde aún se puede ver el local de restauración -el antiguo Varadero- que será demolido en su totalidad; se prevé la construcción de una aparcamiento, una zona de explanada de 3.000 metros cuadrados y un escenario, así como una pista de Pump Truck de 2.100 metros cuadrados con peraltes, saltos, rampas y recepciones. También contempla una amplia zona de merendero y esparcimiento para las familias.

Pump Truck

La construcción de una Pista de Pump Truck se proyecta como respuesta a la demanda de la población joven del municipio, según explica la concejal de Juventud Nieves Moreno, quien aclara que después de realizar el primer plan de juventud en Pilar de la Horadada “hemos detectado ciertas necesidades en servicios que iremos cubriendo de cara al futuro”.

Un Pump Truck un circuito que se puede recorrer completamente con un monopatín o con una bicicleta; impulsándose solamente mediante la inercia adquirida en los saltos y peraltes del circuito y la propia habilidad del skater o ciclista. Las pistas son “muy divertidas y versátiles, y pueden ser usadas por muchas disciplinas urbanas como bmx, mini bmx, patines en línea, surf skate, skate, scooter o incluso pasar un buen rato con tu mtb”, explica Moreno.