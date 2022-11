La Audiencia Provincial tiene pendiente de resolver un recurso contra el auto de incoación de procedimiento abreviado del caso que investiga el encargo de un plan de choque de limpieza por parte la concejala de Aseo Urbano, Carmen Gómez Candel (PP).

El juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja resolvió ese trámite procesal en marzo de 2021, en el que daba por terminada la instrucción de la investigación. Podría haber archivado la causa, impulsada por la fiscalía Anticorrupción, pero estimó que existían indicios suficientes de la comisión de un delito de prevaricación por parte de la edil para seguir adelante.

El fiscal Pablo Romero pide 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público a la edil por el encargo sin contrato y en contra del criterio de los técnicos de ese plan de choque, que habría generado una obligación de pago superior a 188.000 euros a Acciona.

Interpretación jurídica

Fuentes del equipo de gobierno del PP interpretan que hasta tanto «no se resuelva este recurso contra el auto de incoación del procedimiento abreviado, no puede adquirir firmeza el auto de apertura de juicio oral», avanzado por este diario el pasado lunes y que se produjo el 5 de julio de 2021. Y por lo tanto, en opinión de las mismas fuentes, «el procedimiento no se encuentra pendiente de señalamiento de juicio, sino pendiente de señalamiento de votación y fallo para resolver el recurso de apelación contra el auto de incoación de procedimiento abreviado». El recurso no suspende sin embargo la tramitación de la causa, aunque su falta de resolución debería tenerse en cuenta a la hora de señalar el juicio.

Pentapartito

El recurso de apelación -el de reforma ante la propia decisión de la jueza Juana López Hoyos fue desestimado por la magistrada- no se ha resuelto más de un año después de remitirse a la Audiencia. Lo interpuso la defensa legal de la concejala y segunda teniente de alcalde al considerar que no se han tenido en cuenta a la hora de decidir continuar con el procesamiento pruebas que obran en el procedimiento, como informes técnicos y declaraciones testificales, ni tampoco «como hechos relevantes».

Entre ellos que durante el mandato 2015-2019 se realizaron por encargo del Ayuntamiento trabajos de refuerzo de la limpieza, como quedó reflejado, «por ejemplo, en el acta de pleno de 26 de abril de 2018», en el que el entonces alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) puso de manifiesto que se había llevado a cabo un plan de refuerzo de limpieza en Semana Santa. Una situación que la defensa de la edil Gómez, según las mismas fuentes cercanas, considera equiparable al plan puesto en marcha por el gobierno del PP durante el 2019.

En este sentido el escrito de apelación insiste en que en ninguna de las dos situaciones se «habrían generado costes adicionales al importe que se estaba pagando por el servicio de limpieza, que estaba sin contrato desde 2016». El recurso señala que «lo único que se hizo en 2019 fue exigir a la empresa Acciona que dispusiera los medios oportunos para llevar a cabo el servicio conforme le era exigible. Era un trabajo cobrado y no realizado correctamente».

Entrevista

Por otra parte, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón realizó una defensa cerrada de la labor de Gómez en una entrevista ayer en Torrevieja Radio y también del plan de choque de limpieza. Aseguró que comparecería junto a la concejala en rueda de prensa cuando «exista un pronunciamiento oficial del juzgado» sobre el caso, sin especificar cual. Además volvió a cuestionar la labor de la oposición que lleva reclamando la dimisión de la concejala -Los Verdes la reiteraron ayer- desde hace más de una semana, petición en la que el PSOE incluye al propio alcalde.

Dolón incluso anunció que breve se anunciará la adjudicación de las obras del parque de San Luis que tuvieron que paralizarse por las supuestas irregularidades detectadas en los pagos de suministros- segundo procedimiento por el que está acusada la misma edil por prevaricación-. Mientras que las direcciones del PP provincial y el PP de la Comunidad Valenciana, no se pronuncian sobre la doble acusación de la edil.